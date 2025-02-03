Скончавшегося после взрыва в Москве Саркисяна преследовали на Украине

Скончавшийся после взрыва в Москве Саркисян был объявлен в розыск на Украине

Tекст: Вера Басилая

Саркисян, который скончался от ранений после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, числился в розыске в базе данных МВД Украины. В декабре 2024 года ему предъявили новые обвинения, в том числе за «содействие России», передает ТАСС.

Он также был включен в реестр террористического сайта «Миротворец» как командира батальона специального назначения «Арбат».

Ранее Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, где целью взрыва было покушение на убийство, пострадали охранники человека, на которого покушались.

Позже стало известно, что Саркисян умер в больнице. По факту взрыва возбуждено дело.