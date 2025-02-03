Шпионившего за ВС России украинца отдали под суд в Херсонской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому 23 года, ему предъявлено обвинение по статье «Шпионаж», указало ведомство на своем сайте.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2023 года Ращупкин добровольно собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники и личного состава ВС России в Херсонской области. Эти сведения он передавал своей сестре через мессенджер, а она, в свою очередь, направляла их представителям украинской разведки.

Переданные данные могли использоваться для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных. Дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу.

Обвинение против его сестры также ранее передано в суд и находится на рассмотрении.

В декабре сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина за шпионаж в пользу службы безопасности Украины, мужчина ездил в Белгородскую область для сбора данных о ВС России.