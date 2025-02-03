В Испании начался суд над Рубиалесом из-за поцелуя с футболисткой Эрмосо

В Испании начался судебный процесс над Рубиалесом по делу о поцелуе с Эрмосо

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судебное разбирательство в отношении Луиса Рубиалеса, бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации, началось в Испании, передает ТАСС. Процесс связан с инцидентом на церемонии награждения женского чемпионата мира, когда Рубиалес поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура добивается для экс-главы RFEF наказания в виде двух с половиной лет тюремного заключения. В ходе первых слушаний спортсменка дала показания. Слушания продлятся до 19 февраля.

Инцидент произошел 20 августа 2023 года после победы сборной Испании над Англией в финале женского чемпионата мира. Поцелуй произошел на церемонии после награждения, где Рубиалес надел медаль на Эрмосо. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола 26 августа временно отстранил Рубиалеса от должности президента RFEF. Спустя некоторое время Эрмосо обратилась в прокуратуру, инициировав тем самым возбуждение уголовного дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела против временно отстраненного президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса из-за поцелуя футболистки Хеннифер Эрмосо. В испанской футбольной федерации призвали Рубиалеса к отставке. Суд запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Эрмосо.