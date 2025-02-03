С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
В Испании начался суд над Рубиалесом из-за поцелуя с футболисткой Эрмосо
В Испании начался судебный процесс над Рубиалесом по делу о поцелуе с Эрмосо
В Мадриде начался судебный процесс против Луиса Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо, который может завершиться двумя с половиной годами лишения свободы.
Судебное разбирательство в отношении Луиса Рубиалеса, бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации, началось в Испании, передает ТАСС. Процесс связан с инцидентом на церемонии награждения женского чемпионата мира, когда Рубиалес поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.
Прокуратура добивается для экс-главы RFEF наказания в виде двух с половиной лет тюремного заключения. В ходе первых слушаний спортсменка дала показания. Слушания продлятся до 19 февраля.
Инцидент произошел 20 августа 2023 года после победы сборной Испании над Англией в финале женского чемпионата мира. Поцелуй произошел на церемонии после награждения, где Рубиалес надел медаль на Эрмосо. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола 26 августа временно отстранил Рубиалеса от должности президента RFEF. Спустя некоторое время Эрмосо обратилась в прокуратуру, инициировав тем самым возбуждение уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела против временно отстраненного президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса из-за поцелуя футболистки Хеннифер Эрмосо. В испанской футбольной федерации призвали Рубиалеса к отставке. Суд запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Эрмосо.