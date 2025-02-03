Индийская рупия достигла исторического минимума из-за пошлин Трампа

Курс доллара к индийской рупии превысил 87 рупий после пошлин Трампа на импорт

Tекст: Ольга Иванова

Курс доллара США к индийской рупии в понедельник впервые в истории превысил 87 рупий за один доллар, передает «Интерфакс». Это произошло на фоне обвала азиатских валют и акций после того, как американский президент Дональд Трамп ввел импортные пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая. По состоянию на 12.43 по московскому времени доллар торгуется по 87,14 рупии, в то время как в пятницу курс составлял 86,7 рупии. В ходе торгового дня курс достигал максимальных за всю историю значений в 87,23 рупии.

Трамп также заявил о планах ввести пошлины на товары из Европейского союза, что усиливает опасения относительно замедления мирового экономического роста. Как пишет Trading Economics, эти меры заставляют инвесторов перераспределять капитал в пользу защитных активов, таких как доллар США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, введение пошлин на товары из Канады, КНР и Мексики может привести к росту цен в США, криптовалюта биткоин подешевела на фоне рисков торговых войн, а Гонконгская биржа рухнула из-за введения пошлин Трампом на китайские товары.