С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
После смерти младенца в отравившейся токсинами семье из Красноярска возбудили дело
Уголовное дело возбудили после смерти младенца в отравившейся токсинами семье из Красной Сопки
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти трехмесячного ребенка в поселке Красная Сопка, где ранее погибли четверо детей от отравления неизвестным веществом, сообщила старший помощник прокурора Красноярского края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.
Климова сообщила, что дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности, передает ТАСС.
По предварительным данным, внутренних и телесных повреждений у погибшего грудного ребенка не обнаружено.
Точная причина смерти будет установлена в ходе химического и гистологического исследований. Прокуратура края взяла расследование под контроль.
Ранее грудной ребенок умер в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом в сентябре 2024 года погибли четверо детей.
Судебно-химическая экспертиза установила, что смерть этих детей произошла из-за острого отравления инсектицидами системного действия, а также сообщалось, что погибшие дети более десяти часов дышали токсинами.