В отравившейся токсинами семье из Красноярска умер пятый ребенок

В отравившейся токсинами семье из Красноярска умер еще один ребенок

Tекст: Максим Попов

Как сообщила Олеся Климова, помощник прокурора Красноярского края, тело трехмесячного ребенка было найдено в его кроватке. До этого случая младенец не состоял на медицинском учете и находился на грудном вскармливании. Последний раз мать кормила его в полночь, сообщило ТАСС.

По словам Климовой, предварительная причина смерти – ребенок захлебнулся рвотными массами. На месте происшествия не было обнаружено следов насилия. Точную причину смерти установит экспертиза.

Проводится процессуальная проверка, результаты которой контролируются прокуратурой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года четверо детей из одной семьи в поселке Красная Сопка Красноярского края погибли в результате отравления неизвестным инсектицидом.

Также сообщалось, что дети скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине.

По словам главного криминалиста ГСУ СК России по региону Артема Кротова, дети вдыхали ядовитые вещества более десяти часов. При этом токсичное средство поступало в организм детей несколькими путями.

До этого отец четырех детей, погибших в Назаровском районе Красноярского края, признал вину в причинении смерти по неосторожности.