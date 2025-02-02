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В отравившейся токсинами семье из Красноярска умер пятый ребенок
В отравившейся токсинами семье из Красноярска умер еще один ребенок
Грудной ребенок умер в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом в сентябре 2024 года погибли четверо детей.
Как сообщила Олеся Климова, помощник прокурора Красноярского края, тело трехмесячного ребенка было найдено в его кроватке. До этого случая младенец не состоял на медицинском учете и находился на грудном вскармливании. Последний раз мать кормила его в полночь, сообщило ТАСС.
По словам Климовой, предварительная причина смерти – ребенок захлебнулся рвотными массами. На месте происшествия не было обнаружено следов насилия. Точную причину смерти установит экспертиза.
Проводится процессуальная проверка, результаты которой контролируются прокуратурой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года четверо детей из одной семьи в поселке Красная Сопка Красноярского края погибли в результате отравления неизвестным инсектицидом.
Также сообщалось, что дети скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине.
По словам главного криминалиста ГСУ СК России по региону Артема Кротова, дети вдыхали ядовитые вещества более десяти часов. При этом токсичное средство поступало в организм детей несколькими путями.
До этого отец четырех детей, погибших в Назаровском районе Красноярского края, признал вину в причинении смерти по неосторожности.