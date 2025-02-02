  • Новость часаМинобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже
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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляют новое в восприятие происходящего.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

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    2 февраля 2025, 06:20 • Новости дня

    В отравившейся токсинами семье из Красноярска умер пятый ребенок

    В отравившейся токсинами семье из Красноярска умер еще один ребенок

    Tекст: Максим Попов

    Грудной ребенок умер в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом в сентябре 2024 года погибли четверо детей.

    Как сообщила Олеся Климова, помощник прокурора Красноярского края, тело трехмесячного ребенка было найдено в его кроватке. До этого случая младенец не состоял на медицинском учете и находился на грудном вскармливании. Последний раз мать кормила его в полночь, сообщило ТАСС.

    По словам Климовой, предварительная причина смерти – ребенок захлебнулся рвотными массами. На месте происшествия не было обнаружено следов насилия. Точную причину смерти установит экспертиза.

    Проводится процессуальная проверка, результаты которой контролируются прокуратурой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года четверо детей из одной семьи в поселке Красная Сопка Красноярского края погибли в результате отравления неизвестным инсектицидом.

    Также сообщалось, что дети скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине.

    По словам главного криминалиста ГСУ СК России по региону Артема Кротова, дети вдыхали ядовитые вещества более десяти часов. При этом токсичное средство поступало в организм детей несколькими путями.

    До этого отец четырех детей, погибших в Назаровском районе Красноярского края, признал вину в причинении смерти по неосторожности.

    1 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, где удерживались местные жители

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже
    @ Фото из соцсетей

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Незадолго до удара сообщалось о пусках ракет из Сумской области.

    Как отмечается в Telegram «Военкоры Русской весны», по зданию школы-интерната в оккупированной украинскими войсками Судже Курской области был нанесен ракетный удар. Под завалами могут находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения ВСУ в регион.

    В субботу вечером вскоре после происшествия на украинских ресурсах стала распространятся лживая информация о якобы совершенном российском авиаударе по гражданской инфраструктуре в районе Суджи, отмечает Telegram-канал «Рыбарь». Он указывает, что удар по школе-интернату мог быть нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать, и заодно возложить ответственность на Россию.

    Как считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, противник нанес ракетный удар по школе-интернату, чтобы скрыть следы военных преступлений в Судже. Он также подчеркнул, что незадолго до удара сообщалось о пуске ракет из Сумской области.

    «Киевские ублюдки решили сместить вектор информационного внимания с резни в Русском Поречном в привычной для себя манере. Что может перекрыть массовые убийства и изнасилования мирного населения «захистниками»? Только еще более крупная трагедия. Эти вурдалаки не придумали ничего лучше, чем нанести авиаудар по интернату в Судже, где живут наши граждане. И привычно свалить это на российскую сторону», – написал военкор Александр Коц. – «В тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но все-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?! Выродки, родившие этот антикриз, подлежат уничтожению. Какие с ними переговоры?»

    Напомним, в Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили останки мирных жителей в подвалах домов. Судмедэсперт рассказала, что у тел обнаружили признаки насильственной смерти: травмы грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока. Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в этом населенном пункте.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, призвала на международных площадках осудить действия ВСУ в Русском Поречном. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийства мирного населения.

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    2 февраля 2025, 01:12 • Новости дня
    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны обвинило украинских военных в нанесении ракетного удара по интернату в городе Суджа, назвав это военным преступлением.

    Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в совершении военного преступления после того, как они нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.

    «1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», – говорится в  заявлении в официальном канале Минобороны в Telegram. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в селе Русское Поречное Курской области, указывается в сообщении военного ведомства. «Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», – подчеркнули в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

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    1 февраля 2025, 16:14 • Видео
    Запад близок к победе в Сербии

    В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    1 февраля 2025, 07:07 • Новости дня
    ВС России атаковали хранилище нефтепродуктов в Измаиле

    Дроны поразили склады и нефтехранилище в Измаиле Одесской области

    Tекст: Максим Попов

    Атака беспилотников на Измаил Одесской области вызвала несколько взрывов, предположительно, повредив склады и хранилище нефтепродуктов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, первый взрыв произошел около 3.30 мск в районе бывшего консервного завода: «Утром был мощный прилет БПЛА. ... Первая очередь зашла, вероятно, вдоль реки примерно в 3.30. Был мощный взрыв в районе бывшего консервного завода...», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    Позднее, около 4:20 мск, вторая волна российских беспилотников атаковала с порт со стороны. Удары в основном обрушились на первый погрузочный район порта. «По слухам, поражены склады и хранилище нефтепродуктов в районе элеватора», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО.

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    2 февраля 2025, 01:25 • Новости дня
    Умер основатель «Клуба одесских джентльменов» Валерий Хаит

    Tекст: Максим Попов

    Ушел из жизни Валерий Хаит, известный поэт и драматург, капитан одесской команды КВН 60-х годов, сыгравший ключевую роль в создании «Клуба одесских джентльменов».

    Валерий Хаит, один из основателей и вице-президент «Клуба одесских джентльменов», покинул этот мир в возрасте 85 лет. Он был известен как талантливый поэт, прозаик и драматург, а также как капитан знаменитой одесской команды КВН 60-х годов.

    Как сообщил портал «Интермедиа», Хаит родился 19 марта 1939 года в Новой Прилуке. В 1961 году окончил Одесский инженерно-строительный институт. В 1960-е годы он был капитаном команды КВН, а в 1972 году стал одним из создателей одесской «Юморины».

    В период с 1986 по 1990 год Хаит занимал должность художественного руководителя юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу». В 1988 году он основал «Клуб одесских джентльменов», который стал одним из самых ярких и популярных в Одессе.

    На протяжении многих лет Хаит занимал пост вице-президента Всемирного клуба одесситов и редактировал журнал «Фонтан». Он написал несколько книг и принял участие в составлении тома «Одесский юмор» в «Антологии сатиры и юмора России XX века».



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    1 февраля 2025, 11:51 • Новости дня
    TikTok удалил русофобскую песню после обращения властей Казахстана

    TikTok удалил песню «Йоу, русские» после обращения Минкульта Казахстана

    Tекст: Александра Юдина

    Социальная сеть TikTok удалилa песню с русофобским содержанием после жалобы властей Казахстана в связи с нецензурной бранью в адрес русских, сообщил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов.

    TikTok удалил русофобскую песню «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») после обращения министерства культуры и информации Казахстана, передает ТАСС.

    Кочетов сообщил, что ведомство направило аналогичные обращения в адрес администраций ряда интернет-ресурсов и онлайн-платформ.

    По состоянию на 27 января 2025 года администрация TikTok приняла меры по удалению противоправного контента.

    В ответе Кочетова, предоставленном пресс-службой Минкульта на запрос агентства, уточняется, что песня или ее фрагменты были зафиксированы на 22 иностранных интернет-ресурсах.

    Кочетов также отметил, что в число платформ, где были обнаружены материалы, входят TikTok, YouTube и ВКонтакте.

    Всего было зафиксировано 12 случаев на TikTok, восемь случаев на YouTube и два случая на ВКонтакте. По всем выявленным материалам направлены уведомления в адреса администраций интернет-ресурсов и онлайн-платформ для принятия мер по устранению нарушений.

    Ранее оскорбившую русскоязычную женщину блогершу из Казахстана Орманбаеву объявили в международный розыск. В январе полиция Алма-Ате задержала блогера-сатирика Темирлана Енсебека. Он разместил песню «Йоу, орыстар» с признаками разжигания розни. Хотя Енсебек не является автором, полиция ведет розыск настоящего композитора.

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    1 февраля 2025, 07:32 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили девять украинских дронов над территорией России

    Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских дронов над российскими регионами

    Tекст: Максим Попов

    За прошедшую ночь российские ПВО сбили девять украинских дронов в небе над Брянской, Белгородской и Саратовской областями, говорится в сообщении Минобороны.

    Как отметили военные, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них семь дронов были сбиты над территорией Брянской области, один над Белгородской областью и один над Саратовской областью, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черном море уничтожили следовавший в сторону Крыма безэкипажный катер.

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    1 февраля 2025, 07:23 • Новости дня
    В Черном море уничтожили следовавший в сторону Крыма катер

    Tекст: Максим Попов

    Минобороны уничтожило безэкипажный катер в Черном море, который двигался в сторону Крыма, используя дежурные огневые средства.

    «Дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова», – приводит ТАСС выдержку из сообщения военного ведомства.

    Напомним, с 25 по 31 января ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.

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    2 февраля 2025, 02:00 • Новости дня
    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией при посредничестве США и ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза, подчеркнув важность их участия для эффективного урегулирования конфликта.

    Президент Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, к переговорам с Москвой должны подключиться Вашингтон и Брюссель. Зеленский подчеркнул, что участие этих сторон было бы справедливым и эффективным шагом. Президент Украины отметил, что его команда поддерживает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, хотя консультации пока носят общий характер.

    Зеленский подчеркнул необходимость личной встречи с Трампом для разработки плана перемирия. При этом он выразил недовольство тем, что Вашингтон ведет серьезные дискуссии с Москвой без участия Киева. «Соединенные Штаты, Украина и Россия, а также Евросоюз должны быть за столом переговоров. Это справедливо и эффективно», – заявил он.

    Зеленский добавил, что в данный момент не знает, к чему приведут эти обсуждения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, команда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией.

    Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    1 февраля 2025, 18:18 • Новости дня
    Российская делегация в ОКК обвинила Молдавию в попытках блокировать миротворцев в Приднестровье

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки Молдавии квалифицировать тренировки российских миротворцев в Приднестровье как провокации направлены на блокирование их деятельности и не соответствуют подписанным соглашениям, заявила Российская делегация в Объединенной контрольной комиссии (ОКК).

    Российская делегация в Объединенной контрольной комиссии обвинила власти Молдавии в попытках блокировать деятельность российских миротворцев в Приднестровье, передает ТАСС.

    В заявлении делегации, поступившем в представительство агентства в Кишиневе, говорится, что попытки властей Молдавии квалифицировать тренировки российских миротворцев как провокации направлены на блокирование миссии.

    Российская делегация отметила, что проведение тренировок предусмотрено ежегодным планом мероприятий, однако молдавская сторона отказывается от участия, вынуждая российских миротворцев проводить учения в одиночку.

    «Навязывание российским миротворцам согласовательного порядка преследует цель получить возможность блокировать деятельность российского контингента», – подчеркивается в документе.

    Отмечается, что уведомительный и согласовательный режимы перемещений касаются лишь конфликтующих сторон, а не российского контингента.

    В документе уточняется, что тренировки не представляют угрозы и не вызывают дестабилизацию в зоне безопасности. Российская делегация призвала к совместной работе в рамках комиссии и на уровне воинских контингентов, отметив готовность к обсуждению озабоченностей коллег. За весь 2024 год от местных жителей не поступало жалоб на российских миротворцев, а заявления молдавской стороны считаются политически мотивированными.

    Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал предложения властей обменять возобновление поставок газа в Приднестровье на вывод российских миротворцев.

    Политолог Александр Носович заявил о подготовке Молдавией шагов против российских миротворцев в Приднестровье.

    До этого сообщалось, что власти Молдавии ведут подготовку к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.

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    1 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Минтруд предложил ежемесячные выплаты матерям-героиням

    Минтруд предложил выплачивать 72,4 тыс. рублей матерям-героиням ежемесячно

    Tекст: Максим Попов

    Минтруд разработал законопроект о ежемесячных выплатах матерям-героиням в размере 72,4 тыс. рублей, которые будут приходить автоматически без заявлений и индексироваться ежегодно.

    Минтруд предложил законопроект о введении ежемесячных выплат для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Сумма ежемесячных выплат составит 72,4 тыс. рублей.

    Заявления на получение выплат не потребуются, так как средства будут перечисляться автоматически. Ежегодная индексация выплат запланирована на 1 февраля. Вместо денег, женщины смогут выбрать социальные льготы, такие как освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном транспорте и посещение музеев.

    Напомним, звание «Мать-героиня» было возрождено в России в 2022 году. Его присваивают матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Помимо ежемесячных выплат, при вручении ордена матерям выплачивают 1 млн рублей. В конце 2024 года президент поручил создать социальные гарантии для матерей-героинь, аналогичные тем, что имеют Герои труда.

    Напомним, в конце января президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть увеличение материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка.

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    2 февраля 2025, 00:45 • Новости дня
    Вандалы осквернили мемориальную доску Врубеля в Одессе

    Вандалы испачкали краской мемориальные доски в Одессе в честь Врубеля, Ляпунова и Сеченова

    Вандалы осквернили мемориальную доску Врубеля в Одессе
    @ Фото из соцсетей

    Tекст: Максим Попов

    Вандалы из числа украинских националистов испачкали краской мемориальные доски, установленные в Одессе в честь русских деятелей культуры и науки, включая художника Врубеля и ученого Ляпунова.

    Вандалы испортили мемориальные доски выдающихся русских деятелей культуры и науки в Одессе, сообщило ТАСС со ссылкой на «Новости. Одесса». Мемориальные знаки, посвященные художнику Михаилу Врубелю, математику Александру Ляпунову и физиологу Ивану Сеченову, были испачканы синей и черной краской.

    На двух из испорченных досок, как сообщают, были нанесены надписи на украинском языке: «долой». Издание утверждает, что это дело рук активистов из числа украинских националистов, которые требуют демонтажа мемориальных знаков.

    Мемориальная доска в честь Врубеля находится на здании, где он жил и работал. Врубель, выходец из русской дворянской семьи с польскими корнями, провел лето 1855 года в Одессе. Именно тогда у него возник замысел знаменитой картины «Демон». Другая мемориальная доска установлена на доме, где последние месяцы жизни провел Ляпунов, переехавший в Одессу из-за здоровья жены.

    Третья доска установлена на улице, названной в честь Сеченова, который жил и преподавал в Одессе в Императорском университете в 1871–1876 годах. Сеченов участвовал в создании кафедры физиологии человека и животных, действующей в Одесском национальном университете.

    Ранее сообщалось, что неизвестные в Одессе разместили плакат с надписью «Груз 200» на памятнике русскому поэту Александру Пушкину, который уже неоднократно подвергался актам вандализма.

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    2 февраля 2025, 00:19 • Новости дня
    В Курской области создали патрули для борьбы с мародерством

    В Курской области объединенные патрули будут бороться с мародерством в приграничных районах

    Tекст: Максим Попов

    В Курской области ввели совместные патрули военной полиции и УМВД для борьбы с мародерством в трех приграничных районах, включая Кореневский и Глушковский.

    В Курской области для борьбы с мародерством в приграничных районах создали совместные патрули военной полиции и УМВД, передает ТАСС. Решение принято на втором заседании Координационного совета по решению проблем жителей области. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, патрули будут следить за обстановкой в Кореневском, Глушковском и Большесолдатском районах, особенно в ночное время.

    «После обращений жителей созданы совместные патрули военной полиции и УМВД Курской области, которые будут следить за обстановкой в Кореневском, Глушковском, Большесолдатском районах (особенно в ночное время). Рассчитываю, что это снизит градус желания у тех, кто хочет нажиться на чужой беде», – отметил Хинштейн.

    Кроме того, глава региона сообщил, что власти Курской области расширят список населенных пунктов, где жители смогут бескомиссионно получать жилищные сертификаты. В список добавили восемь населенных пунктов в Большесолдатском, Суджанском и Кореневском районах. Также планируется снять ограничения на повторную выдачу сертификатов для тех, чье жилье снова было разрушено.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

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    1 февраля 2025, 08:48 • Новости дня
    На Украине прогремели взрывы в Киевской и Полтавской областях

    Взрывы в Киевской и Полтавской областях произошли на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Александра Юдина

    В Киевской и Полтавской областях Украины произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, охватившей всю страну, сообщает украинский канал «Новости.Live».

    Украинский телеканал сообщил о взрывах, прогремевших в Киевской и Полтавской областях на фоне массовой воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    В ночь на субботу, около двух часов по московскому времени, воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую, Черкасскую, Черниговскую и Полтавскую. Позднее с предупреждением о воздушной угрозе столкнулась вся территория страны.

    Накануне в Киеве и его пригородах снова произошли взрывы, а в городе была объявлена воздушная тревога. Также в пятницу вечером в Одессе произошли два взрыва.

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    1 февраля 2025, 08:33 • Новости дня
    В Татарстане предупредили об угрозе атаки БПЛА

    МЧС предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    МЧС России предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

    В Татарстане была объявлена угроза нападения беспилотников, передает ТАСС.

    Жители региона призваны соблюдать осторожность и быть бдительными в связи с объявленной угрозой.

    Время и сроки возможной атаки также остаются неизвестными.

    За прошедшую ночь российские силы ПВО сбили девять украинских дронов в небе над Брянской, Белгородской и Саратовской областями.

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    1 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    В результате обстрелов ДНР пострадали семь мирных жителей

    В результате обстрелов ДНР пострадали семь мирных жителей

    Tекст: Максим Попов

    Число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов в ДНР увеличилось до семи, повреждены три дома, газопровод и четыре автомобиля, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, в течение дня ВСУ обстреливали как Горловку, так и автодорогу Горловка – Донецк. Обстрелы велись с использованием ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударных беспилотников. 

    Всего со стороны вооруженных формирований Украины было совершено около тридцати атак, подчеркнул глава региона в своем Telegram.

    До этого Пушилин рассказал об успехах российских войск на красноармейском направлении. По его словам, войска России перерезают линии снабжения ВСУ, тем самым лишая их логистических возможностей в этом районе.

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    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    Украинские провокаторы нацелились на мигрантов

    В интернете появился скандальный ролик с оскорблениями в адрес узбеков-мигрантов. Как выяснила ФСБ, его героем оказался житель Украины, который выдавал себя за россиянина. В экспертной среде отмечают, что тема межнациональных конфликтов активно разыгрывается с подачи Запада, поэтому России нужна четко сформулированная национальная политика. Подробности

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    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки

    Январь 2025 года стал последним месяцем пребывания французских военных в африканской республике Чад. Страну окончательно покинули военнослужащие Франции. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало такого исхода. Что произошло и почему французская пресса связывает эти события с «пением русских сирен»? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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