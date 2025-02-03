Грузия потребовала расследовать деятельность USAID и фондов Брюсселя

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Происходящее в США (в отношение USAID) делает необходимыми обнародовать всеми посольствами в стране траты до последнего цента на выборы в Грузии и внутриполитические процессы», – заявил он.

По его словам, «новая администрация США признала, что под зонтиком иностранной помощи средства американцев расходовались на навязывание выдуманных идеологий, цензуру, вмешательство во внутренние дела, государственные перевороты и так далее».

«Это автоматически ставит под сомнение добропорядочность денежных трат других стран в Грузии», – заявил Шалва Папуашвили.

«Очередь за другими донорами, они должны проверить, на что тратились деньги их налогоплательщиков, особо заинтересоваться оппозицией и НПО», - считает он.

По словам главы высшего законодательного органа Грузии, «пример должен показать Брюссель».

Он отметил, что еще два года назад призывал постпреда ЕС обнародовать траты в Грузии Европейского фонда демократии, который «управляется одиозными европарламентариями», но тот отказался.

Председатель парламента Грузии назвал «отдельным вопросом» необходимость расследования «незаконных трат на партийные цели на выборах в парламент Грузии 2024 года выделенных Брюсселем и другими столицами финансов».

Ранее глава DOGE Илон Маск на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) обвинил USAID в преступной деятельности и призвал к ликвидации агентства. Президент Дональд Трамп поддержал Маска, раскритиковав USAID как организацию, управляемую «радикальными безумцами».