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Грузия потребовала расследовать деятельность USAID и фондов Брюсселя
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал расследовать деятельность USAID в его стране, а также сделать прозрачными потраченные другими странами Запада финансы на внутриполитические процессы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Происходящее в США (в отношение USAID) делает необходимыми обнародовать всеми посольствами в стране траты до последнего цента на выборы в Грузии и внутриполитические процессы», – заявил он.
По его словам, «новая администрация США признала, что под зонтиком иностранной помощи средства американцев расходовались на навязывание выдуманных идеологий, цензуру, вмешательство во внутренние дела, государственные перевороты и так далее».
«Это автоматически ставит под сомнение добропорядочность денежных трат других стран в Грузии», – заявил Шалва Папуашвили.
«Очередь за другими донорами, они должны проверить, на что тратились деньги их налогоплательщиков, особо заинтересоваться оппозицией и НПО», - считает он.
По словам главы высшего законодательного органа Грузии, «пример должен показать Брюссель».
Он отметил, что еще два года назад призывал постпреда ЕС обнародовать траты в Грузии Европейского фонда демократии, который «управляется одиозными европарламентариями», но тот отказался.
Председатель парламента Грузии назвал «отдельным вопросом» необходимость расследования «незаконных трат на партийные цели на выборах в парламент Грузии 2024 года выделенных Брюсселем и другими столицами финансов».
Ранее глава DOGE Илон Маск на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) обвинил USAID в преступной деятельности и призвал к ликвидации агентства. Президент Дональд Трамп поддержал Маска, раскритиковав USAID как организацию, управляемую «радикальными безумцами».