Женщины массово пострадали от нелицензированного ботокса в Болгарии

В Болгарии не менее 11 женщин пострадали от нелицензированного ботокса

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Болгарское национальное телевидение, в результате использования нелицензированного ботокса в одной из студий эстетической медицины в Софии пострадали по меньшей мере 11 женщин. Процедуры проводила иностранка без медицинского образования. Через несколько дней после инъекций у пациенток начались неврологические проблемы, включая помутнение и двоение в глазах, мышечные боли и сильную усталость, передает РИА «Новости».

Зампредседателя Ассоциации пациентов эстетической медицины Нели Георгиева заявила: «Среди этих проблем – помутнение и двоение в глазах, одна женщина даже не могла видеть одним глазом. У них мышечные боли, очень сильная усталость, они не могут водить машину или ходить на работу, проблемы с речью, они не могут сосредоточиться».

Из 11 пострадавших женщин пять были госпитализированы в больницу имени Пирогова. Медицинские работники подтвердили, что одной из пациенток удалось получить спасительную сыворотку, которая обычно недоступна в Болгарии, благодаря случаю наличия ее в Военно-медицинской академии.

Национальная служба по надзору в сфере здравоохранения инициировала проверку инцидента. Ожидается, что руководство службы встретится с министром здравоохранения для обсуждения ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве пресекли незаконное производство гиалуронового комплекса для инъекций, который сбывали через интернет в коммерческие клиники.

Ранее сотрудники полиции в Туркменистане предупредили косметические салоны о запрете на оказание ряда косметических услуг, за наращенные ресницы, накладные ногти и увеличенные губы грозит штраф.