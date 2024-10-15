В Москве остановили производство поддельных медицинских изделий

МВД пресекло незаконное изготовление и сбыт гиалуронового комплекса в Москве

В столице России пресечена деятельность по изготовлению и реализации незарегистрированных медицинских изделий, которые широко применяются в косметологии, сообщается в Telegram-канале представителя МВД Ирины Волк.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с УВД по Восточному административному округу Москвы ликвидировали нелегальное производство гиалуронового комплекса, используемого для подкожных инъекций.

Согласно имеющимся данным, изготовленная продукция сбывалась через интернет-ресурсы. Она поступала в различные коммерческие клиники как в Московском регионе, так и в других субъектах Российской Федерации. По предварительной оценке, доход от этой противоправной деятельности превышал 100 млн рублей в год.

«Мои коллеги пресекли нелегальное производство гиалуронового комплекса», – заявила Ирина Волк, уточняя, что данный комплекс широко применялся в косметологических процедурах. Оперативные мероприятия продолжаются, и правоохранительные органы продолжают изучать все обстоятельства этого дела.

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