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У госпитализированных из санатория Ставрополья детей нашли ротавирусную инфекцию
В санатории Ессентуков на Ставрополье у 12 детей, приехавших из Белгородской области на спортивные сборы, была диагностирована ротавирусная инфекция, что привело к их госпитализации.
На Ставрополье в санатории города Ессентуки 12 детей были госпитализированы с ротавирусной инфекцией, сообщает ТАСС. Глава города Владимир Крутников сообщил в своем телеграм-канале, что у всех детей диагностирована ротавирусная инфекция. Среди них восемь находятся в стабильном состоянии, у четверых наблюдается повышение температуры.
Дети, приехавшие из Белгородской области, являются воспитанниками Академии спорта. Они находились в Ессентуках на спортивных сборах. После выявления заболевания все дети были доставлены в городскую больницу Ессентуков для лечения и наблюдения.
В связи с инцидентом прокуратура Ставрополья проводит проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства. Также следователи начали проверку в рамках ст. 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатеринбурге в больнице отравились 11 детей, супруга руководителя алтайского социального центра «Рубикон» сообщила, что причиной смерти трех постояльцев стала ротавирусная инфекция, а в Красноярске 23 ученика школы № 76 обратились к врачам с признаками ротавирусной инфекции после посещения школьной столовой.