Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Жена главы соццентра на Алтае назвала ротавирус причиной смертей трех постояльцев
Супруга руководителя алтайского социального центра «Рубикон» сообщила, что причиной смерти трех постояльцев стала ротавирусная инфекция.
Собеседница RT, которая также работает в этом центре, заявила, что вирус был принесен недавно прибывшим бездомным.
«Мы полагаем, что он к нам с этой заразой и приехал, потому что он недолго побыл и умер у нас», – заявила она.
С ее слов, инфекция быстро распространилась среди других постояльцев. Болезнь начала проявляться еще в пятницу, и двоих из пострадавших они самостоятельно доставили в больницу.
Сотрудница отметила, что центр гигиены и эпидемиологии выдал рекомендации провести дезинфекцию помещений и подтвердил наличие ротавирусной инфекции. Точное число заболевших на данный момент ей неизвестно.
Ранее в социальном центре в Алтайском крае, занимающемся адаптацией бывших осужденных, случилось массовое отравление, в результате которого скончались три человека. Позже число отравившихся в центре «Рубикон» дошло до отметки в 21 человека.