Жена главы соццентра на Алтае назвала ротавирус причиной смертей трех постояльцев

Tекст: Алексей Дегтярев

Собеседница RT, которая также работает в этом центре, заявила, что вирус был принесен недавно прибывшим бездомным.

«Мы полагаем, что он к нам с этой заразой и приехал, потому что он недолго побыл и умер у нас», – заявила она.

С ее слов, инфекция быстро распространилась среди других постояльцев. Болезнь начала проявляться еще в пятницу, и двоих из пострадавших они самостоятельно доставили в больницу.

Сотрудница отметила, что центр гигиены и эпидемиологии выдал рекомендации провести дезинфекцию помещений и подтвердил наличие ротавирусной инфекции. Точное число заболевших на данный момент ей неизвестно.

Ранее в социальном центре в Алтайском крае, занимающемся адаптацией бывших осужденных, случилось массовое отравление, в результате которого скончались три человека. Позже число отравившихся в центре «Рубикон» дошло до отметки в 21 человека.