Число отравившихся в социальном центре на Алтае достигло 21

Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине

Дипломат Долгов: Россия не собирается менять ранее озвученные условия начала диалога с Киевом

Tекст: Анастасия Куликова

«Если Вашингтон действительно хочет прекращения огня, то Западу следует остановить поставки оружия Киеву. Только принятие такого решения станет первым шагом к конструктивному участию Соединенных Штатов в урегулировании украинского кризиса», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

Он отметил: американские «хотелки» прекратить огонь на ранних стадиях переговоров не устраивают Москву. «Такое развитие событий повторило бы ближневосточный сценарий. Израиль и «Хезболла» при посредничестве Вашингтона сейчас договорились о перемирии. Возобновление боевых действий в регионе – вопрос времени, поскольку нет основы для политического урегулирования конфликта. Мы видим, что Запад не готов учитывать наши интересы. Поэтому зачем нам какие-то временные меры? Россия не для этого начинала спецоперацию», – подчеркнул дипломат.

Собеседник также напомнил условия прекращения огня и начала переговоров, озвученные президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Среди них – обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы. «Наша позиция заявлена. Пока противник идет лишь на эскалацию и бьет дальнобойным оружием по гражданским. О чем с ними можно разговаривать?» – рассуждает он.

«Если новая администрация США будет учитывать позицию Москвы, то диалог возможен. Но это не отменит наших задач в рамках СВО. Мы исходим из того, какие реальные угрозы существуют для России и наших граждан, и их купируем», – заключил Долгов.

Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолтц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.