Депутат назвал снижающие пенсию факторы

Депутат Гаврилов назвал факторы, способные уменьшить пенсионные выплаты

Tекст: Ольга Иванова

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов рассказал о важных факторах, которые могут негативно сказаться на размере будущих пенсионных выплат, сообщает ТАСС. Одним из ключевых факторов является работа без официального трудоустройства, что ведет к недобору страхового стажа и пенсионных баллов. Гаврилов подчеркнул важность официального оформления на работе и контроля за отчислениями в социальный фонд.

Кроме того, размер пенсии может уменьшиться из-за заниженной серой зарплаты. Работодатели, выплачивающие часть зарплаты в конверте, снижают объем отчислений в Социальный фонд России. Это в итоге приводит к меньшему размеру пенсионных накоплений. Депутат рекомендует запрашивать расчетные листки и убедиться, что зарплата официально учитывается.

Перерывы в трудовом стаже также влияют на пенсионные выплаты. Длительные перерывы или работа без оформления могут уменьшить пенсионные баллы и стаж. Гаврилов советует минимизировать такие периоды и проверять поступление взносов в социальный фонд через личный кабинет.

Потеря документов о стаже и наличие долгов по налогам и кредитам могут также стать причиной сокращения пенсии.

При наличии долгов пенсионные выплаты могут быть сокращены в пользу их погашения. Гаврилов напомнил, что задолженности могут подтолкнуть налоговые органы инициировать взыскание через судебных приставов, что повлияет на размер пенсии. Чтобы избежать потерь, важно своевременно оплачивать долги и проверять задолженности через налоговую службу или Госуслуги.

Также депутат призвал проверить наличие всех возможных льгот, которые могут увеличить размер пенсии. Это касается ведомственных наград, почетных званий и других документов, дающих право на дополнительные выплаты. Обращение в соцфонд и использование его онлайн-сервисов помогут проверить правильность начислений и избежать неприятных сюрпризов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, до 15 456 рублей. В феврале российские пенсионеры получат страховые пенсии, увеличенные до уровня инфляции 9,5%, с доплатой за январь.