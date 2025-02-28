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Водитель обокрал экс-менеджера «Ленэнерго» на 65 млн рублей
Правоохранители в Петербурге задержала водителя, подозреваемого в краже 65 млн рублей у бывшего заместителя гендиректора «Россети Ленэнерго» Алексея Горячева, сообщил источник в оперативных службах.
В полицию обратился 46-летний житель города, он сообщил о пропаже сумки с 65 млн рублей из его автомобиля BMW, находившегося на подземной парковке, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального ГУ МВД.
В результате расследования выяснилось, что кража была совершена без вскрытия запирающих конструкций автомобиля. Второй комплект ключей от автомобиля имелся только у водителя заявителя. В кратчайшие сроки водитель был задержан и допрошен. Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере.
Похищенные деньги были вскоре изъяты. Источник агентства в оперативных службах уточнил, что жертвой преступления стал Алексей Горячев, который ранее занимал пост заместителя гендиректора «Россети Ленэнерго».
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