Водитель обокрал экс-менеджера «Ленэнерго» на 65 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

В полицию обратился 46-летний житель города, он сообщил о пропаже сумки с 65 млн рублей из его автомобиля BMW, находившегося на подземной парковке, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального ГУ МВД.

В результате расследования выяснилось, что кража была совершена без вскрытия запирающих конструкций автомобиля. Второй комплект ключей от автомобиля имелся только у водителя заявителя. В кратчайшие сроки водитель был задержан и допрошен. Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере.

Похищенные деньги были вскоре изъяты. Источник агентства в оперативных службах уточнил, что жертвой преступления стал Алексей Горячев, который ранее занимал пост заместителя гендиректора «Россети Ленэнерго».

Ранее на Украине бывший заключенный, доставленный в военкомат для мобилизации, обокрал кабинет начальника учреждения на 27 тыс. долларов.