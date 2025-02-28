Цены на нефть снизились после значительного роста

Мировые цены на нефть начали опускаться после значительного роста днем ранее

Tекст: Мария Иванова

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.56 снижалась на 0,48%, до 73,22 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,5%, до 70 долларов, передает РИА «Новости».

Отметим, что по итогам торговой сессии в четверг нефть Brent подорожала на 2,08%, а марка WTI – на 2,26%.

Эксперты обращают внимание на новости касательно торговой политики США. Накануне президент США заявил, что пошлины против Мексики и Канады будут введены 4 марта, как и планировалось, а против Китая будет введена дополнительная пошлина в 10%.