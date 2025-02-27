Захарова: Приговор Додику неправосуден

Захарова заявила о неправосудности приговора Додику и отсутствии юридических последствий

Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова выступила с заявлением относительно обвинительного приговора, вынесенного президенту Республики Сербской Милораду Додику судом Боснии и Герцеговины, передает ТАСС. Она подчеркнула, что данный вердикт является неправосудным и не может иметь юридической силы.

Она обратила внимание на то, что в данном случае политика снова превалировала над правосудием. «Вердикт по данному делу явно неправосуден и юридические последствия иметь не может», – заявила она. Захарова добавила, что данное судебное решение не соответствует правовым нормам и стандартам.

Дипломат отметила, что подобные решения ставят под сомнение легитимность судебных процессов в Боснии и Герцеговине, что может негативно сказаться на международных отношениях. Захарова выразила надежду на пересмотр решения и восстановление справедливости в отношении Додика.

Суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений Кристиана Шмидта и заочно приговорил к году тюрьмы.

Додик заявил, что не будет учитывать решение суда, так как считает, что оно вынесено лицом без легитимных полномочий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что приговор Додику может вызвать дестабилизацию на Балканах.