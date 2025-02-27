Tекст: Дарья Григоренко

Сакс в ходе заседания Столыпинского клуба сообщил, что технократы из Силиконовой долины фактически взяли власть в США. По его словам, с помощью технологий они могут переформатировать деградировавшие американские институты. Однако он считает, что изменить все американское общество, основанное на демократических принципах, вряд ли удастся, передает РИА «Новости.

Сакс подчеркнул, что изменения необходимы, поскольку мы наблюдаем конец однополярного мира по-американски. Отказ от концепции глобальной ответственности США, которую поддерживает президент США, может привести к завершению войны на Украине и снижению напряженности в отношениях с Китаем. Тем не менее американские элиты продолжают считать Китай главной угрозой.

Борис Титов, спецпредставитель президента России, добавил, что к власти в США пришли технократы из Силиконовой долины, которых он называет «технологи-миллиардеры». Он считает, что происходящее в США можно назвать неоконсервативной либертарианской революцией против левого декаданса и что во главе этой революции стоят именно технократы из Силиконовой долины.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что концепция коллективного Запада утратила свое значение после провала Мюнхенской конференции по безопасности.