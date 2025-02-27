Концертный директор Якубовича опроверг слухи о элитной недвижимости ведущего

Tекст: Александра Юдина

По его словам, новости об элитной недвижимости популярного ведущего шоу «Поле чудес», которые обсуждаются в течение десяти лет, являются «чепухой и откровенным бредом», передает телеканал 360.

Шахиди подчеркнул, что такие слухи – результат безделья некоторых людей, и предложил журналистам заняться более важными и значимыми темами, например, достижениями России в различных сферах.

Он также иронично упомянул, что, согласно слухам, у Якубовича есть не только огромная квартира в Петербурге, но и три участка по 40 гектаров и даже самолет Як-40.

Сам Якубович добавил в шутку, что он якобы владеет баней площадью 2 тыс. кв. метров с бассейном и газированной водой, а также замком, купленным у певицы Аллы Пугачевой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне переключились с покупки заграничной элитной недвижимости на московскую.