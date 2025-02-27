Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
Концертный директор Якубовича опроверг слухи о элитной недвижимости ведущего
Концертный директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди опроверг слухи об элитной недвижимости ведущего, заявив, что подобные новости – чепуха и бред.
По его словам, новости об элитной недвижимости популярного ведущего шоу «Поле чудес», которые обсуждаются в течение десяти лет, являются «чепухой и откровенным бредом», передает телеканал 360.
Шахиди подчеркнул, что такие слухи – результат безделья некоторых людей, и предложил журналистам заняться более важными и значимыми темами, например, достижениями России в различных сферах.
Он также иронично упомянул, что, согласно слухам, у Якубовича есть не только огромная квартира в Петербурге, но и три участка по 40 гектаров и даже самолет Як-40.
Сам Якубович добавил в шутку, что он якобы владеет баней площадью 2 тыс. кв. метров с бассейном и газированной водой, а также замком, купленным у певицы Аллы Пугачевой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне переключились с покупки заграничной элитной недвижимости на московскую.