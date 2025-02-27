Названы признаки поддельных товаров в магазинах

Эксперт Балагуров перечислил признаки поддельных товаров на полках магазинов

Tекст: Вера Басилая

Балагуров отметил, что поврежденная упаковка, вздутия или следы вскрытия могут указывать на фальсифицированный товар, передает «Лента.ру».

Эксперт отметил важность проверки качества печати: логотипы должны быть четко отпечатаны, а шрифты соответствовать оригинальному стилю марки. Если надписи тусклые или оставляют следы при прикосновении, это признак подделки.

«Оцените наощупь материал упаковки. Если она слишком тонкая или легко мнется, то, скорее всего, это поддельный товар,» – подчеркнул Балагуров. Он также добавил, что оригинальные товары обычно имеют матовую упаковку, а подделки – глянцевую.

Помимо этого, вместо голограмм на контрафактных товарах часто используются блестящие наклейки. Балагуров также советует проверять баркоды и даты производства, так как мошенники могут менять их местоположение или использовать неправильный формат.

По словам эксперта, самыми надежными упаковочными материалами являются полимерная упаковка и стеклянная тара, поскольку их сложнее всего подделать. Производители часто включают в дизайн упаковки логотипы или другие знаки уже на этапе производства, что затрудняет их имитацию без специального оборудования.

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