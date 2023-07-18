Как выявить подделку на Ozon и Wildberries?

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18 июля, вторник  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
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Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

Россия разочаровалась в зерновой сделке ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
Зерновой сделки больше не будет. Россия ставит точку в этом вопросе. Однако для экспорта российских зерновых и доходов бюджета это не очень печальные новости. Более того, эта сделка изначально приносила России только ущерб, считают в Российском зерновом союзе. Почему отказ от зерновой сделки может оказаться даже выгодным нашим экспортерам? Подробности...
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Исполнить обещание Трампа сможет только армия России

Трамп считает, что у него «очень хорошие отношения» и с Путиным, и с Зеленским Erin Schaff/Global Look Press
Бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп считает, что для завершения военного конфликта между Россией и Украиной ему нужны одни сутки, два телефонных звонка и слово «хватит», которое он скажет Владимиру Зеленскому в том случае, если выиграет президентские выборы. Можно ли верить Трампу? Подробности...
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Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

Крейсер «Петр Великий» служит всего лишь с 1998 года Григорий Сысоев/РИА Новости
Вновь в СМИ попадают утечки о том, что самый мощный надводный корабль ВМФ России – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» – будет списан после того, как будут закончены работы по модернизации другого такого корабля – «Адмирала Нахимова». Однако есть и другие утечки – о том, что крейсер будет оставлен в составе флота. Официального решения на этот счет нет. А значит, стоит сказать, какой «Петр Великий» и почему Военно-морскому флоту он остро необходим. Подробности...
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В Польше зреет ненависть к Украине

Польский национализм поднимается против Украины Global Look Press/Keystone Press Agency
Польша считается одним из самых близких и энергичных союзников Украины. Варшава неизменно поддерживает наиболее радикальные шаги киевского режима – и казалось бы, настроения польского населения этому полностью соответствуют. Однако в последнее время среди поляков набирает популярность совсем другая, антиукраинская сила, где даже заявляют, что хотят хороших отношений с Россией. Что происходит? Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Золото эмигрирует из США и Великобритании

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше. Подробности...

Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна. Подробности...
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Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
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Трамп обещает завершить СВО за сутки

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

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    18 июля 2023, 18:00
    Фото: Christin Klose/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Контрафакты на маркетплейсах встречаются среди многих категорий товаров, однако чаще всего подделывают товары повседневного использования, на которые есть стабильный спрос. Предельно низкая цена на товар, негативные отзывы с фотографиями, а также визуальная оценка товара помогут распознать покупку у недобросовестного продавца.

    Покупатели товаров на маркетплейсах регулярно жалуются на подделки, которые продаются под видом оригинала. Распознать их, делая заказ в интернете, сложно. Это не офлайн-магазин, где можно рассмотреть вещь, пощупать ее, проверить на работоспособность, убедиться в качестве изделия. Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали, как определить поддельный товар и что делать в случае покупки контрафакта.

    Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов рассказал, что сами продавцы маркетплейсов не подделывают товары, а реализуют произведенную кем-то неоригинальную продукцию. Чаще всего среди подделок – одежда и обувь известных брендов. Это основная категория, в которой чаще всего наблюдается контрафакт. «По нашим подсчетам, количество такого контрафакта на маркетплейсах может составлять менее 0,1%. Однако, учитывая, что общее количество товара на разных площадках составляет от 40 до 400 миллионов единиц, не заметить это явление сложно», – говорит эксперт.

    Один из ключевых признаков, по которому могут возникать сомнения в подлинности, продолжает собеседник, это цена товара. «Явный признак – когда известно, что стоимость оригинала высока, а продавец предлагает существенно дешевле. В этих случаях стоит проявлять осторожность», – советует Соколов.

    Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что среди электроники наиболее часто подделывают TWS-наушники (беспроводные наушники, работающие по протоколу Bluetooth). По его словам, каждые пятые AirPods от компании Apple, которые продаются в России, поддельные. «Если говорить про TWS-наушники всех производителей на круг, то контрафакт – это каждая десятая пара. В основном это AirPods. Меньше подделывают Galaxy Buds от компании Samsung, а также есть подделки других производителей», – делится специалист.

    Избежать покупки контрафакта в электронике, продолжает эксперт, поможет приобретение товара в крупных проверенных магазинах, имеющих хорошую репутацию. Это не оградит полностью от приобретения некачественного товара, но зато защитит покупателя впоследствии, ведь он сможет обратиться к продавцу и будет защищен законом.

    Стилист, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец отмечает, что на маркетплейсах чаще всего продают подделки футболок с логотипами известных брендов. Однако их легко можно отличить от оригинала по качеству используемых тканей, а также в самих надписях часто содержатся ошибки.

    «Как правило, надписи чуть-чуть, да отличаются. Это касается и шрифта, подделкам не всегда удается в него попасть. И конечно, это всегда очень низкая цена»,

    – рассказывает Лисовец.

    Генеральный директор фулфилмент-оператора TEAM DEEM Дарья Татаринова также отметила, что текстиль, одежда и обувь в числе самых подделываемых вещей на российских маркетплейсах. Однако это касается также и парфюмерии, электроприборов, аудиотехники, смартфонов, а также комплектующих к ним  – зарядок и дополнительных девайсов известных брендов. Все это – товары повседневного использования, на которые есть стабильный спрос.

    Чтобы не купить подделку, она рекомендует в первую очередь обращать внимание на цену продукта. Для того, чтобы понять, насколько она корректна, следует узнать розничную цену на официальных площадках бренда. «Допустимая разница в цене одного и того же товара – 20-30%. Если стоимость продаваемого продукта существенно ниже цены в официальном магазине, то это повод задуматься. Нужно пользоваться специальными плагинами для браузера, которые позволяют мониторить динамику цен, дабы понимать – действительно ли упала рыночная цена на интересующий вас товар», – рекомендует специалист.

    Немаловажно просматривать отзывы на товар, продолжает собеседница. Те, что содержат в себе фотографии, вероятнее всего написаны реальными пользователями. В случае, если большинство отзывов с фото негативные, то это очередной повод задуматься о неоригинальности товара.

    «Стопроцентный способ понять, что товар оригинал – покупать товары, которые реализуют маркетплейсы, либо представительства производителя, либо его официального дилера. Как понять – нужно смотреть на продавца. Если вы видите символику известного бренда, но продает его ИП «Иванов Иван Иванович», то это тоже повод задуматься и обратиться за его дилерским разрешением через специальную вкладку «спросить у продавца», – советует Татаринова.

    Также не помешает осведомленность покупателя о товаре, считает специалист. Если есть возможность, то стоит пойти в реальный офлайн-магазин, пощупать и «попробовать на зуб» товар, запомнить его технические характеристики, а уже по факту, когда его привезли в пункт выдачи заказов, детально осмотреть. Если качество покупки вызывает сомнение, то от него следует отказаться и отправить назад.

    Собеседница напоминает, что большинство товаров можно вернуть обратно, согласно законодательству РФ в течение установленного срока. Исключением являются нижнее белье, ряд медицинских изделий, некоторые технически сложные товары и иные законодательно прописанные категории. 

    Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин призывает проверять товар любой категории сразу в пункте выдачи заказов. Это поможет избежать ситуаций, когда товар является невозвратным, а вместо ожидаемого оригинала пришла подделка – от покупки можно тут же отказаться на месте. Большинство маркетплейсов, хотя и борются с нечестными продавцами, но это не всегда получается, поэтому к отказам в основном они относятся с пониманием.

    «За оригинальность товара маркетплейсы ответственности не несут. Поэтому уже давно настало время модернизировать закон о защите прав потребителей, ведь маркетплейс – это именно тот участник цепочки продаж, из-за которого она не состоялась, а значит, и ответственность должна быть за ним. Но в целом почти любой товар можно вернуть. Закон о защите прав потребителей позволяет это сделать. Если вы получаете товар, но он не такой, как вы ожидали, есть признаки, что товар поддельный, то вы просто его возвращаете», – объясняет специалист.

    Закон о защите прав потребителей позволяет купленные в интернете товары вернуть продавцу даже без объяснения причин в течение семи дней. Более того, в случае обнаружения какого-либо недостатка в технически сложном товаре, человек, согласно законодательству, может обратиться к продавцу с требованием о возврате в течение 15 дней со дня приобретения. При этом все сроки по закону о защите прав потребителей считаются в календарных днях, а значит, в счет идут также выходные и праздничные дни.

    И даже если человек покупает товар, заведомо зная, что он является репликой, а это, кстати, не скрывают некоторые продавцы, то он все равно имеет право сдать товар, если его не устроило качество покупки. В случае, если товар сломался спустя время, то следует действовать согласно гарантиям, которые обещал продавец. «Продавец несет ответственность за любой свой товар. И даже если он был заявлен как реплика, но оказался ненадежным и некачественным, то обращаться следует именно к продавцу. Иных вариантов в этом случае нет», – заключил Егармин.

    Ранее юридическое агентство IQ Technology провело исследование, благодаря которому выявило, что с июля прошлого года на российских маркетплейсах почти вдвое выросло число подделок электроники компаний, покинувших российский рынок. Доля поддельных смартфонов выросла с 12 до 31%, ноутбуков – с 22 до 30%, смарт-часов – с 35 до 63%, а наушников и колонок – с 27 до 69%. Отмечается, что было проанализировано 15 тыс. карточек продукции на таких крупных маркетплейсах, как Ozon, «Яндекс. Маркет», Wildberries, «СберМегаМаркет» и AliExpress.
     
     
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