Как выявить подделку на Ozon и Wildberries?

Контрафакты на маркетплейсах встречаются среди многих категорий товаров, однако чаще всего подделывают товары повседневного использования, на которые есть стабильный спрос. Предельно низкая цена на товар, негативные отзывы с фотографиями, а также визуальная оценка товара помогут распознать покупку у недобросовестного продавца.

Покупатели товаров на маркетплейсах регулярно жалуются на подделки, которые продаются под видом оригинала. Распознать их, делая заказ в интернете, сложно. Это не офлайн-магазин, где можно рассмотреть вещь, пощупать ее, проверить на работоспособность, убедиться в качестве изделия. Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали, как определить поддельный товар и что делать в случае покупки контрафакта.



Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов рассказал, что сами продавцы маркетплейсов не подделывают товары, а реализуют произведенную кем-то неоригинальную продукцию. Чаще всего среди подделок – одежда и обувь известных брендов. Это основная категория, в которой чаще всего наблюдается контрафакт. «По нашим подсчетам, количество такого контрафакта на маркетплейсах может составлять менее 0,1%. Однако, учитывая, что общее количество товара на разных площадках составляет от 40 до 400 миллионов единиц, не заметить это явление сложно», – говорит эксперт.

Один из ключевых признаков, по которому могут возникать сомнения в подлинности, продолжает собеседник, это цена товара. «Явный признак – когда известно, что стоимость оригинала высока, а продавец предлагает существенно дешевле. В этих случаях стоит проявлять осторожность», – советует Соколов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что среди электроники наиболее часто подделывают TWS-наушники (беспроводные наушники, работающие по протоколу Bluetooth). По его словам, каждые пятые AirPods от компании Apple, которые продаются в России, поддельные. «Если говорить про TWS-наушники всех производителей на круг, то контрафакт – это каждая десятая пара. В основном это AirPods. Меньше подделывают Galaxy Buds от компании Samsung, а также есть подделки других производителей», – делится специалист.

Избежать покупки контрафакта в электронике, продолжает эксперт, поможет приобретение товара в крупных проверенных магазинах, имеющих хорошую репутацию. Это не оградит полностью от приобретения некачественного товара, но зато защитит покупателя впоследствии, ведь он сможет обратиться к продавцу и будет защищен законом.

Стилист, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец отмечает, что на маркетплейсах чаще всего продают подделки футболок с логотипами известных брендов. Однако их легко можно отличить от оригинала по качеству используемых тканей, а также в самих надписях часто содержатся ошибки.

«Как правило, надписи чуть-чуть, да отличаются. Это касается и шрифта, подделкам не всегда удается в него попасть. И конечно, это всегда очень низкая цена»,

– рассказывает Лисовец.

Генеральный директор фулфилмент-оператора TEAM DEEM Дарья Татаринова также отметила, что текстиль, одежда и обувь в числе самых подделываемых вещей на российских маркетплейсах. Однако это касается также и парфюмерии, электроприборов, аудиотехники, смартфонов, а также комплектующих к ним – зарядок и дополнительных девайсов известных брендов. Все это – товары повседневного использования, на которые есть стабильный спрос.

Чтобы не купить подделку, она рекомендует в первую очередь обращать внимание на цену продукта. Для того, чтобы понять, насколько она корректна, следует узнать розничную цену на официальных площадках бренда. «Допустимая разница в цене одного и того же товара – 20-30%. Если стоимость продаваемого продукта существенно ниже цены в официальном магазине, то это повод задуматься. Нужно пользоваться специальными плагинами для браузера, которые позволяют мониторить динамику цен, дабы понимать – действительно ли упала рыночная цена на интересующий вас товар», – рекомендует специалист.

Немаловажно просматривать отзывы на товар, продолжает собеседница. Те, что содержат в себе фотографии, вероятнее всего написаны реальными пользователями. В случае, если большинство отзывов с фото негативные, то это очередной повод задуматься о неоригинальности товара.

«Стопроцентный способ понять, что товар оригинал – покупать товары, которые реализуют маркетплейсы, либо представительства производителя, либо его официального дилера. Как понять – нужно смотреть на продавца. Если вы видите символику известного бренда, но продает его ИП «Иванов Иван Иванович», то это тоже повод задуматься и обратиться за его дилерским разрешением через специальную вкладку «спросить у продавца», – советует Татаринова.

Также не помешает осведомленность покупателя о товаре, считает специалист. Если есть возможность, то стоит пойти в реальный офлайн-магазин, пощупать и «попробовать на зуб» товар, запомнить его технические характеристики, а уже по факту, когда его привезли в пункт выдачи заказов, детально осмотреть. Если качество покупки вызывает сомнение, то от него следует отказаться и отправить назад.

Собеседница напоминает, что большинство товаров можно вернуть обратно, согласно законодательству РФ в течение установленного срока. Исключением являются нижнее белье, ряд медицинских изделий, некоторые технически сложные товары и иные законодательно прописанные категории.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин призывает проверять товар любой категории сразу в пункте выдачи заказов. Это поможет избежать ситуаций, когда товар является невозвратным, а вместо ожидаемого оригинала пришла подделка – от покупки можно тут же отказаться на месте. Большинство маркетплейсов, хотя и борются с нечестными продавцами, но это не всегда получается, поэтому к отказам в основном они относятся с пониманием.

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«За оригинальность товара маркетплейсы ответственности не несут. Поэтому уже давно настало время модернизировать закон о защите прав потребителей, ведь маркетплейс – это именно тот участник цепочки продаж, из-за которого она не состоялась, а значит, и ответственность должна быть за ним. Но в целом почти любой товар можно вернуть. Закон о защите прав потребителей позволяет это сделать. Если вы получаете товар, но он не такой, как вы ожидали, есть признаки, что товар поддельный, то вы просто его возвращаете», – объясняет специалист.

Закон о защите прав потребителей позволяет купленные в интернете товары вернуть продавцу даже без объяснения причин в течение семи дней. Более того, в случае обнаружения какого-либо недостатка в технически сложном товаре, человек, согласно законодательству, может обратиться к продавцу с требованием о возврате в течение 15 дней со дня приобретения. При этом все сроки по закону о защите прав потребителей считаются в календарных днях, а значит, в счет идут также выходные и праздничные дни.

И даже если человек покупает товар, заведомо зная, что он является репликой, а это, кстати, не скрывают некоторые продавцы, то он все равно имеет право сдать товар, если его не устроило качество покупки. В случае, если товар сломался спустя время, то следует действовать согласно гарантиям, которые обещал продавец. «Продавец несет ответственность за любой свой товар. И даже если он был заявлен как реплика, но оказался ненадежным и некачественным, то обращаться следует именно к продавцу. Иных вариантов в этом случае нет», – заключил Егармин.

Ранее юридическое агентство IQ Technology провело исследование, благодаря которому выявило, что с июля прошлого года на российских маркетплейсах почти вдвое выросло число подделок электроники компаний, покинувших российский рынок. Доля поддельных смартфонов выросла с 12 до 31%, ноутбуков – с 22 до 30%, смарт-часов – с 35 до 63%, а наушников и колонок – с 27 до 69%. Отмечается, что было проанализировано 15 тыс. карточек продукции на таких крупных маркетплейсах, как Ozon, «Яндекс. Маркет», Wildberries, «СберМегаМаркет» и AliExpress.