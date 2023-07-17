Эксперт назвал самые распространенные поддельные гаджеты

Эксперт Муртазин: Каждая десятая продаваемая в России пара беспроводных наушников – контрафакт

Каждые пятые AirPods от компании Apple, которые продаются в России, поддельные, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя сообщения о росте числа поддельной электроники на российских маркетплейсах.

Юридическое агентство IQ Technology провело исследование, благодаря которому выявило, что с июля прошлого года на российских маркетплейсах почти вдвое выросло число подделок электроники компаний, покинувших российский рынок. Доля поддельных смартфонов выросла с 12 до 31%, ноутбуков – с 22 до 30%, смарт-часов – с 35 до 63%, а наушников и колонок – с 27 до 69%. Отмечается, что было проанализировано 15 тыс. карточек продукции на таких крупных маркетплейсах, как Ozon, «Яндекс.Маркет», Wildberries, «СберМегаМаркет» и AliExpress.



«В исследовании говорится, что сегодня каждый третий ноутбук и каждый третий смартфон на российских онлайн площадках является контрафактом, но это неправда. Зайдя на любую крупную площадку,человек введет в поиск какой-нибудь популярный смартфон, который подделывают, например, iPhone 11 или 13 Pro, и увидит предложения, которые будут находиться примерно в одной ценовой группе от разных компаний. Никаких подделок там не будет, тем более на системе Android, как сообщают в исследовании», – говорит Муртазин.

Он рассказывает, что за прошлый год в России контрафактных смартфонов было продано всего 7 тыс. штук из объема продаж в 26,5 млн смартфонов. Если говорить про ноутбуки, то их подделок продано в 2022 году в разы меньше – всего тысяча штук, учитывая, что объем рынка составляет порядка 4,5–5 млн штук. Из этой статистики можно увидеть, что проблемы контрафакта среди этих товаров в России не стоит вообще, говорит эксперт.

«Есть товарные группы, в которых действительно контрафакт присутствует, он вырос за год. Это, в первую очередь, TWS-наушники (беспроводные наушники, работающие по протоколу Bluetooth) – каждые пятые AirPods от компании Apple, которые продаются в России, поддельные. Если говорить про TWS-наушники всех производителей на круг, то контрафакт – это каждая десятая пара. В основном это AirPods. Меньше подделывают Galaxy Buds от компании Samsung, а также есть подделки других производителей. Но, опять же, это заметная история в силу того, что легко подделывать, но на круг говорить о том, что у нас вырос контрафакт и это с чем-то связано, я бы не стал», – рассуждает Муртазин.



Для того чтобы не нарваться на подделку, собеседник рекомендует покупать электронику в крупных проверенных магазинах, имеющих хорошую репутацию. Это не огородит полностью от приобретения некачественного товара, но зато защитит покупателя впоследствии. То есть в случае обнаружения контрафактного товара человек сможет обратиться к продавцу и будет защищен законом.