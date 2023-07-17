Стало известно о двукратном росте контрафактной электроники на маркетплейсах

«Коммерсант»: Доля контрафактной электроники на маркетплейсах за год выросла вдвое

По данным IQ Technology, доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год увеличилась почти в два раза, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», доля поддельных смартфонов сейчас достигает 31% предложений, ноутбуков – 30%, смарт-часов – 63%,, чаще всего подделывают электронику Apple, Samsung и Xiaomi.

Согласно расчетам ГК «F+ tech Марвел», за первые пять месяцев 2023 года доля поддельной аудиоэлектроники на российском рынке выросла с 10% до 25%. В компании рассказали, что чаще всего это копии наушников и музыкальных колонок известных брендов – в частности, Apple, Marshall, JBL.

Ранее по причине некачественных микросхем упал космический аппарат «Фобос Грунт». Сообщалось, что авария с ним произошла из-за контрафактных деталей.