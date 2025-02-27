Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Журналисты Канады решили через суд добиться раскрытия списка нацистских пособников
Канадские журналисты и историки через суд пытаются добиться обнародования списка лиц, которым Канада предоставила убежище после войны за сотрудничество с нацистами, рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов.
Канадские журналисты и историки подали иск в суд с требованием раскрыть список тех, кто нашел убежище в Канаде после Второй мировой войны за сотрудничество с нацистами, передает ТАСС.
Степанов указал, что после войны Канада стала прибежищем для сотен, если не тысяч, военных преступников, коллаборационистов и участников массовых убийств.
Посол отметил, что в 1980-е годы канадские власти провели внутреннее расследование и составили обширный список таких лиц, который до сих пор остается засекреченным.
Он подчеркнул, что канадские журналисты, историки, а также представители еврейских организаций и потомки жертв Холокоста сейчас активно добиваются его публикации через судебные органы.
Ранее ФСБ рассекретила документы о пособнике нацистов Семене Ахраменко, который был участником карательного фашистского отряда в годы Великой Отечественной войны.
Президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений, совершенных нацистами во время Великой Отечественной войны.