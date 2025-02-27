Журналисты Канады решили через суд добиться раскрытия списка нацистских пособников

Tекст: Александра Юдина

Канадские журналисты и историки подали иск в суд с требованием раскрыть список тех, кто нашел убежище в Канаде после Второй мировой войны за сотрудничество с нацистами, передает ТАСС.

Степанов указал, что после войны Канада стала прибежищем для сотен, если не тысяч, военных преступников, коллаборационистов и участников массовых убийств.

Посол отметил, что в 1980-е годы канадские власти провели внутреннее расследование и составили обширный список таких лиц, который до сих пор остается засекреченным.

Он подчеркнул, что канадские журналисты, историки, а также представители еврейских организаций и потомки жертв Холокоста сейчас активно добиваются его публикации через судебные органы.

Ранее ФСБ рассекретила документы о пособнике нацистов Семене Ахраменко, который был участником карательного фашистского отряда в годы Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений, совершенных нацистами во время Великой Отечественной войны.