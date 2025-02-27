Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
ХАМАС передало Израилю тела заложников
ХАМАС «без церемоний» передало Израилю тела четырех заложников
Палестинское движение ХАМАС и его союзники через Международный комитет Красного Креста передали Израилю тела четырех израильских заложников, сообщил Al Jazeera.
Как сообщает Al Jazeera, передача состоялась в городе Хан-Юнис в секторе Газа «без церемоний и представителей прессы». Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что военные получили от сотрудников МККК тела четырех заложников, передает ТАСС.
На Западный берег реки Иордан прибыл автобус с освобожденными из израильских тюрем палестинскими заключенными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль отложил освобождение более 600 палестинских заключенных, потребовав от ХАМАС прекращения унизительных церемоний при освобождении израильских заложников. ХАМАС освободил всех живых заложников, требуемых Израилем на первом этапе сделки, который завершается 1 марта.