МИД предупредил о высоком риске ядерного конфликта

Вершинин заявил о росте напряженности и риске ядерного столкновения

Tекст: Елизавета Шишкова

На Конференции по разоружению, проходящей в рамках сегмента высокого уровня, Вершинин подчеркнул, что международная безопасность находится в тяжелейшем кризисе, сообщает РИА «Новости». Он заявил, что ситуация деградирует удручающими темпами, и риск лобового военного столкновения ядерных держав крайне высок.

Вершинин отметил, что рост напряженности и конфликтности наблюдается практически повсеместно. Причиной этого стал неутихающий конфликт вокруг модели миропорядка, где гегемонистские амбиции одних держав сталкиваются с желанием других создать более справедливые и полицентричные международные отношения.

Дипломат также указал на грубые нарушения принципа равной и неделимой безопасности со стороны тех, кто стремится к глобальному доминированию. Вершинин отметил отказ признавать коренные интересы других государств, подрыв прежних договоренностей и попытки достичь неоспоримого военного превосходства. Это, по его словам, провоцирует другие страны на принятие компенсирующих мер.

Ранее сообщалось, что Франция рассматривает возможность размещения ядерных истребителей в Германии в случае вывода американских войск из Европы, что может стать символичным шагом для России и побудить Британию к аналогичным действиям.