Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Бывший замминистра транспорта Чалик задержан в Москве
Экс-замминистра транспорта Чалик задержан по делу о растрате
В Москве задержан бывший заместитель министра транспорта Игорь Чалик по уголовному делу о растрате, с ним проводятся следственные действия.
В Москве был задержан бывший заместитель министра транспорта Игорь Чалик. Его арест связан с уголовным делом о растрате. По информации правоохранительных органов, в настоящее время с Чаликом проводятся следственные действия, сообщает ТАСС.
Ранее было известно, что Чалик был задержан по делу о мошенничестве. Однако теперь подтверждено, что дело касается именно растраты. Подробностей о сумме ущерба или других деталях дела пока не сообщается.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Петербурге по подозрению в мошенничестве с госзакупками задержаны замруководителя и главный бухгалтер ФГУП «СКТБ «Технолог», а также директор частной компании, причастные к хищению не менее 16 млн рублей через фиктивные контракты.