Бывший замминистра транспорта Чалик задержан в Москве

Экс-замминистра транспорта Чалик задержан по делу о растрате

Tекст: Ольга Иванова

В Москве был задержан бывший заместитель министра транспорта Игорь Чалик. Его арест связан с уголовным делом о растрате. По информации правоохранительных органов, в настоящее время с Чаликом проводятся следственные действия, сообщает ТАСС.

Ранее было известно, что Чалик был задержан по делу о мошенничестве. Однако теперь подтверждено, что дело касается именно растраты. Подробностей о сумме ущерба или других деталях дела пока не сообщается.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в Петербурге по подозрению в мошенничестве с госзакупками задержаны замруководителя и главный бухгалтер ФГУП «СКТБ «Технолог», а также директор частной компании, причастные к хищению не менее 16 млн рублей через фиктивные контракты.