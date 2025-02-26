Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
В Петербурге задержали сотрудников оборонного КБ за мошенничество
Полицейские задержали в Петербурге замруководителя и главбуха СКТБ «Технолог» за хищение 16 млн рублей
В Петербурге по подозрению в мошенничестве с госзакупками задержаны замруководителя и главный бухгалтер ФГУП «СКТБ «Технолог», а также директор частной компании, причастные к хищению не менее 16 млн рублей через фиктивные контракты, сообщили в правоохранительных органах.
Правоохранительные органы сообщили о задержании трех сотрудников петербургского ФГУП «Специальное конструкторско-технологическое бюро (СКТБ) «Технолог». Среди задержанных – заместитель руководителя, главный бухгалтер и генеральный директор частной компании, которых подозревают в хищении 16 млн рублей, передает ТАСС.
По данным следствия, фигуранты несколько раз завысили стоимость закупок химической продукции, а затем выводили деньги через фиктивный договор с частной фирмой. Средства, выделенные на закупку, тратились на личные нужды, включая туристические поездки.
В августе 2022 года сообщалось о задержании топ-менеджеров СКТБ «Технолог» Ирины Андреевой и Дмитрия Волчка по аналогичным обвинениям. Их дело сейчас рассматривается в Невском районном суде Петербурга, где также проходит бывшая главный бухгалтер Елена Калинина. Им вменяются хищения, легализация преступных доходов и незаконное образование юридических лиц.
ФГУП «СКТБ «Технолог» занимается исследованиями и разработками в области химических технологий и материалов, входит в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и производит различные материалы для космической и авиационной техники, судостроения и электроэнергетики.