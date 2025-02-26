В Петербурге задержали сотрудников оборонного КБ за мошенничество

Полицейские задержали в Петербурге замруководителя и главбуха СКТБ «Технолог» за хищение 16 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Правоохранительные органы сообщили о задержании трех сотрудников петербургского ФГУП «Специальное конструкторско-технологическое бюро (СКТБ) «Технолог». Среди задержанных – заместитель руководителя, главный бухгалтер и генеральный директор частной компании, которых подозревают в хищении 16 млн рублей, передает ТАСС.

По данным следствия, фигуранты несколько раз завысили стоимость закупок химической продукции, а затем выводили деньги через фиктивный договор с частной фирмой. Средства, выделенные на закупку, тратились на личные нужды, включая туристические поездки.

В августе 2022 года сообщалось о задержании топ-менеджеров СКТБ «Технолог» Ирины Андреевой и Дмитрия Волчка по аналогичным обвинениям. Их дело сейчас рассматривается в Невском районном суде Петербурга, где также проходит бывшая главный бухгалтер Елена Калинина. Им вменяются хищения, легализация преступных доходов и незаконное образование юридических лиц.

ФГУП «СКТБ «Технолог» занимается исследованиями и разработками в области химических технологий и материалов, входит в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и производит различные материалы для космической и авиационной техники, судостроения и электроэнергетики.