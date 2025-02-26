Полковника ВСУ Пипко заочно арестовали за нападение на Курскую область

Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест полковника ВСУ Пипко

Tекст: Александра Юдина

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал полковника ВСУ Владимира Пипко, передает ТАСС.

Следствие обвиняет его в терроризме, связанном с нападением на Курскую область и покушением на журналиста Евгения Поддубного.

Срок заочного заключения под стражу составляет два месяца, и он начнется с момента задержания Пипко на территории России или в случае его экстрадиции или депортации.

В материалах дела указано, что Пипко, родившийся 13 июня 1982 года и проживающий в поселке Десна Черниговской области, объявлен в розыск.

Решение суда было принято после ходатайства следователя, и ни сам Пипко, ни его защита не стали обжаловать это постановление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вынесен приговор участвовавшим во вторжении в Курскую область украинским боевикам, суд и следствие установили, что они запугивали население и обстреливали российских военнослужащих.

Ранее украинских военнослужащих Дмитрия Пиляя и Александра Середу осудили в России по статье о терроризме, их судили за преступления, совершенные на территории Курской области.