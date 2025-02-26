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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    19 комментариев
    26 февраля 2025, 13:41 • Новости дня

    Полковника ВСУ Пипко заочно арестовали за нападение на Курскую область

    Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест полковника ВСУ Пипко

    Tекст: Александра Юдина

    Хамовнический суд Москвы принял решение о заочном аресте полковника ВСУ Владимира Пипко, обвиняемого в терроризме после нападения на Курскую область и покушения на журналиста Евгения Поддубного.

    Хамовнический суд Москвы заочно арестовал полковника ВСУ Владимира Пипко, передает ТАСС.

    Следствие обвиняет его в терроризме, связанном с нападением на Курскую область и покушением на журналиста Евгения Поддубного.

    Срок заочного заключения под стражу составляет два месяца, и он начнется с момента задержания Пипко на территории России или в случае его экстрадиции или депортации.

    В материалах дела указано, что Пипко, родившийся 13 июня 1982 года и проживающий в поселке Десна Черниговской области, объявлен в розыск.

    Решение суда было принято после ходатайства следователя, и ни сам Пипко, ни его защита не стали обжаловать это постановление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вынесен приговор участвовавшим во вторжении в Курскую область украинским боевикам, суд и следствие установили, что они запугивали население и обстреливали российских военнослужащих.

    Ранее украинских военнослужащих Дмитрия Пиляя и Александра Середу осудили в России по статье о терроризме, их судили за преступления, совершенные на территории Курской области.

    24 февраля 2025, 11:44 • Новости дня
    Российские силовики заявили о перемещении театра военных действий в Сумскую область
    Российские силовики заявили о перемещении театра военных действий в Сумскую область
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Вооруженных сил Украины осознает колоссальные потери в результате вторжения в Курскую область, а также происходящее перемещение театра военных действий в Сумскую область, отметили российские силовые структуры.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) осознает, что вторжение в Курскую область сопровождалось значительными потерями в живой силе и технике, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Военное руководство Украины признало, что такие действия привели к серьезным потерям элитных подразделений, отметили источники.

    Ситуация продолжает изменяться, и, по данным российских силовых ведомств, Сумская область становится новым театром военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский вертолет Ка-52М нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области, уничтожив ее. Сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области 200 военных и склады с боеприпасами. ВЗГЛЯД также сообщала, что десантники успешно отбили контратаку ВСУ в районе Свердликово.

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    26 февраля 2025, 01:09 • Новости дня
    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»

    Украинский мэр прифронтового города обратился к Зеленскому с просьбой о мире для людей

    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский мэр города Красноармейске (Покровск) в ДНР Руслан Требушкин записал видеообращение на русском языке к Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что местные жители находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну.

    Покровск находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ.  Обращение мэра Покровска Руслана Требушкина к Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир, появилось в соцсетях. Город находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ. Требушкин отметил, что жители Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова (Мирнограда), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах и хотят мира.

    «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую говорит наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он.

    По словам Требушкина, на самом деле люди устали и не хотят воевать. Он выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в недавнем репортаже Euronews житель Красноармейска  заявил о своей русской идентичности и отказался уезжать из города. Он сказал: «По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все». Он подчеркнул, что не боится прихода российских войск, потому что считает их такими же русскими, как и жители города.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    25 февраля 2025, 11:14 • Новости дня
    Силовики сообщили об утрате морального духа ВСУ на Сумском направлении
    Силовики сообщили об утрате морального духа ВСУ на Сумском направлении
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Офицеры Вооруженных сил Украины на Сумском направлении испытывают упадок духа и находятся в подавленном состоянии из-за значительных потерь в рядах своих подразделений и успехов российских войск на фронте, сообщили в российских силовых структурах.

    По данным российских силовых структур, офицерский состав подразделений Вооруженных сил Украины на Сумском направлении находится в подавленном состоянии, передает ТАСС.

    Силовики сообщили, что как насильно мобилизованные солдаты, так и командиры рот и батальонов демонстрируют низкий морально-психологический настрой.

    Собеседник ТАСС отметил, что текущая ситуация вызвана значительными потерями в живой силе и технике, а также стремительным продвижением российских войск на всех участках фронта.

    Представитель российских силовых структур добавил, что офицеры противника уже осознают бессмысленность продолжения боевых действий, что усугубляет их подавленность и дезориентацию на фоне происходящих событий.

    Ранее российские десантники 83-й бригады начали наступление на Сумскую область, продвинулись на Украину из Курской области и заняли северную часть села Журавка.

    Газета ВЗГЛЯД также объясняла, почему важно продвижение российских войск в Сумской области.

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    26 февраля 2025, 13:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
    Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Орловка и Погребки, сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, мотопехотной, пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовых бригад и бригад теробороны, а также двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины, Суджи и Южного. Были отражены три контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Агронома, Бондаревки, Викторовки, Дмитрюкова, Замостья, Казачьей Локни, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Мелового, Николаевки, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Журавки и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 13 бронемашин, восемь арторудий, миномет, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 595 военнослужащих, 381 танк, 288 машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2055 бронемашин, 2211 автомобилей, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 23 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области. В минувшие выходные были освобождены Улаклы в ДНР и Новолюбовка в ЛНР.

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    25 февраля 2025, 05:22 • Новости дня
    Военнопленный рассказал о жестокости командира ВСУ

    Командир ВСУ избивал подчиненных гирей, ломая им головы и ребра

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий ВСУ Александр Доминик сообщил о жестоких издевательствах со стороны командира его подразделения, который избивал подчиненных гирей.

    Военнослужащий ВСУ из Хмельницкой области Александр Доминик рассказал об ужасах, происходивших в его подразделении, передает ТАСС. По его словам, командир избивал подчиненных гирей, нанося тяжелые травмы, такие как проломленные головы и сломанные ребра.

    Доминик впервые был мобилизован в конце 2023 года. Он заявил, что представители территориального центра комплектования насильно увезли его из дома, напугав детей. Медицинское обследование прошло за один день, и из-за деформированной руки он не прошел полноценную военную подготовку. Вместо этого его обучали сварке.

    После обучения его отправили в Донецк, где он два месяца ремонтировал технику. Именно там он стал свидетелем издевательств командира над солдатами. Не выдержав, Доминик и трое сослуживцев дезертировали и вернулись домой.

    Спустя девять месяцев его вновь мобилизовали насильно. В январе 2024 года его отправили в Харьков, а затем в Курскую область, где он попал в российский плен. Доминик призывает коллег по ВСУ не бояться сдачи в плен в России, утверждая, что рассказы об издевательствах не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Карл Добож заявил, что многие мобилизованные солдаты ВСУ сбегают с полигонов и позиций из-за недостаточной подготовки и условий службы. Пленный офицер Игорь Боронило рассказал о нарушениях, включая пьянство и взятки, которые помогали избежать наказаний в рядах ВСУ. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют инвалидов для строительства линии обороны на запорожском направлении, принуждая их рыть окопы.

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    24 февраля 2025, 06:43 • Новости дня
    ВСУ не пустили жителей курских сел эвакуироваться в Россию

    ВСУ запретили жителям курских сел выезд в Россию, предлагая эвакуацию в Сумы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители курских сел Курской области столкнулись с запретом на эвакуацию в Россию со стороны ВСУ, которые предлагали им только направление в Сумскую область Украины.

    После нападения ВСУ на Курскую область, жителям сел было запрещено эвакуироваться на территорию России, сообщает РИА «Новости». Жительница села Николаево-Дарьино в Суджанском районе рассказала, что ей и ее семье не дали возможности покинуть родной поселок. В подвале дома она провела более полугода с пожилыми родственниками.

    Женщина также сообщила, что военные ВСУ предлагали эвакуацию только в Сумы, но не на территорию России. Несмотря на опасность, жителям пришлось оставаться в селах без поддержки и возможности безопасного переезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России захватили подвал, где удерживали пленных в Курской области и сообщалось, что жители региона спасались в посадках от дронов ВСУ. Также заявляли очевидцы о расстреле мирных жителей наемниками в Курской области.


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    25 февраля 2025, 02:50 • Новости дня
    Макрон выразил надежду на прекращение конфликта на Украине в ближайшие недели

    Макрон надеется, что боевые действия на Украине прекратятся в ближайшие недели

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о надежде на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Fox News выразил оптимизм по поводу возможного прекращения конфликта на Украине в ближайшие недели, передает ТАСС. Он подчеркнул, что приход Дональда Трампа к власти стал переломным моментом и отметил, что для достижения мира необходимо контролируемое перемирие.

    На вопрос, разделяет ли он уверенность Трампа в скором завершении боевых действий, Макрон ответил утвердительно, добавив, что перемирие должно стать первым шагом к устойчивому миру. «Я полагаю, что возможно как минимум добиться перемирия, а затем начать обсуждать устойчивый мир», – заявил французский лидер.

    Макрон подчеркнул важность наличия «субстантивного» решения для Украины, Европы и США, отметив, что оно должно обеспечивать безопасность всех сторон. «Для начала нужно перемирие. Думаю, его можно добиться за следующие недели», – заключил он, выразив надежду, что перемирие станет первой вехой на пути к мирному урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая изменения в американской администрации как хорошие причины для этого. Макрон также заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно из-за противоречий с международным правом, во время встречи с американским президентом. Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.

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    25 февраля 2025, 05:35 • Новости дня
    Небензя призвал Европу дистанцироваться от Киева

    Небензя призвал здравомыслящих европейцев дистанцироваться от преступлений Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя обратился к европейцам с призывом дистанцироваться от действий киевского режима, заявив об их преступлениях.

    На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал европейцев, сохранивших здравый смысл, дистанцироваться от действий киевского режима, передает ТАСС. Он подчеркнул, что поддержка преступной политики Владимира Зеленского может привести Европу к катастрофическим последствиям.

    По словам Небензи, созванное западными странами заседание рассматривается Россией как попытка сорвать наметившиеся позитивные процессы в урегулировании украинского конфликта. Он заявил, что киевский режим и его спонсоры заинтересованы в продолжении войны, а не в мире.

    На заседании была принята американская резолюция, призывающая к скорейшему завершению конфликта. Документ был принят в изначальном виде после того как антироссийские поправки европейских стран и изменения, предложенные Россией, были отклонены.

    Также в Генеральной Ассамблее прошло голосование по двум резолюциям. Киевская резолюция с антироссийским содержанием и нейтральная резолюция США были приняты, однако американский документ подвергся изменениям, вызвавшим воздержание США от голосования. По мнению Небензи, это исказило суть проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц.

    Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил о необходимости безжалостного уничтожения неонацистских элементов на Украине для достижения мира в регионе.

    Во Вроцлаве здание генконсульства Украины подверглось нападению, его облили краской и забросали яйцами после встречи с военнослужащими националистического полка «Азов», организованной украинским генконсульством.

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    24 февраля 2025, 13:17 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 63 тыс. человек
    Потери ВСУ в Курской области превысили 63 тыс. человек
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 105 военнослужащих, 379 танков, 288 машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2017 бронемашин, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, среди потерь ВСУ значатся 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 23 пусковых установки ЗРК, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ рядом с Гоголевкой, Гончаровкой, Гуево, Заолешенкой, Казачьей Локней, 1-м Княжьим, Куриловкой, Лебедевкой, Марьевкой, Махновкой, Меловым, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Рубанщиной, Суджей и Южным, отчитались в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника около Замостья, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Старой Сорочины, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Владимировки, Журавки, Нижней Сыроватки, Новой Сечи, Новенького и Новониколаевки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 26 бронемашин, пусковая установка и радиолокационная станция ЗРК С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Ранее в понедельник сообщалось, что российский Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области.

    Накануне ВСУ потеряли порядка 200 военных в Курской области. За день до этого ВС РФ отразили три контратаки ВСУ.

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    25 февраля 2025, 15:39 • Новости дня
    Украинских боевиков осудили за преступления в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор участвовавшим во вторжении в Курскую область украинским боевикам, суд и следствие установили, что они запугивали население и обстреливали российских военнослужащих.

    Осуждены четверо бывших украинских военнослужащих, члены 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины, передает ТАСС.

    В сентябре 2024 года Павел Олексюк, Сергей Горбаченко, Юрий Андрейченко и Григорий Ляшенко незаконно пересекли границу России с целью совершения террористического акта. В селе Снагость Курской области они захватывали частные домовладения, запугивали местное население и препятствовали эвакуации граждан. Также они открывали огонь по российским военнослужащим и мирным жителям.

    Все действия обвиняемых тщательно задокументированы военными следственными органами, суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Олексюк получил максимальный срок в 16 лет, в то время как Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко приговорены к 15 годам лишения свободы.

    Ранее украинских военнослужащих Дмитрия Пиляя и Александра Середу осудили в России по статье о терроризме, их судили за преступления, совершенные на территории Курской области.

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    26 февраля 2025, 07:44 • Новости дня
    Российский дрон показал «фокус с исчезновением» HMMWV ВСУ в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области в результате удара российского дрона был уничтожен американский автомобиль HMMWV, стоящий на вооружении ВСУ.

    Российский беспилотник провел атаку на американский военный автомобиль HMMWV, стоящий на вооружении ВСУ, в Курской области, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Ударный отряд «Ирландцы».

    Видео инцидента, снятое с дрона, показывает, как трое украинских военных разбегаются от автомобиля перед ударом.

    После атаки беспилотника в кадре остаются лишь следы от взрыва и черное пятно на месте, где находился HMMWV. По кадрам видно, что взрыв был настолько мощным, что автомобиль разлетелся на мелкие фрагменты, оставив после себя лишь обугленное пятно на земле.

    Точные координаты и время проведения атаки не разглашаются.

    Ранее спецназ Росгвардии, выполняя боевые задачи в приграничных районах Белгородской области, уничтожил станцию спутниковой связи Starlink ВСУ, обнаруженную в лесополосе Харьковской области.

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    25 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Жительница курского села рассказала об эвакуации российскими военными из подвала

    Жительница села под Курском рассказала о спасении военными России после нападения ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница села Николаево-Дарьино в Курской области, полгода прятавшаяся в подвале после нападения ВСУ, выразила благодарность российским военным за бережную эвакуацию ее и 85-летней свекрови.

    Как сообщает РИА «Новости», жительница села Николаево-Дарьино в Курской области, провела полгода в подвале собственного дома, прячась от украинских военных вместе с матерью и свекровью. Женщина рассказала, что они не могли эвакуироваться, так как ВСУ не выпускали их и предлагали уехать на территорию Украины.

    Она выразила благодарность российским военным из 83-й бригады за бережную эвакуацию ее и 85-летней свекрови. Женщина отметила, что военные оберегали их и вели так, чтобы «и волос не упал с головы нашей».

    К сожалению, мать женщины умерла в подвале из-за невозможности приобрести лекарства. Тело осталось под завалами, но российские военные заверили, что найдут его, чтобы она смогла похоронить мать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Курской области рассказал о гибели семилетнего сына в результате атаки ВСУ. ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино. Также сообщалось, что ВСУ не пустили жителей курских сел эвакуироваться в Россию.

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    24 февраля 2025, 11:55 • Новости дня
    Съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в ДНР

    Украинский дрон атаковал съемочную группу Первого канала в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский беспилотник атаковал съемочную группу Первого канала в ДНР, ранив военного, сопровождавшего журналистов в момент атаки.

    Съемочная группа Первого канала оказалась под ударом дрона Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Украинский дрон выследил корреспондента Гусейна Гусейнова и сбросил снаряд на одного из военных, сопровождавших журналиста.

    Военные, защищавшие съемочную группу, пытались сбить дрон стрелковым оружием, но не успели предотвратить атаку. В результате атаки один из военных получил осколочные ранения. «Осколочные ранения, проникающие», – сообщил военный, оказывавший первую помощь пострадавшему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочную группу Первого канала в Курской области атаковали ВСУ с использованием дрона. Газета ВЗГЛЯД передавала, что при атаке был ранен оператор, который подробно рассказал о произошедшем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой на журналистов.

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    26 февраля 2025, 00:21 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР 29 раз за сутки

    ВСУ 29 раз атаковали ДНР за сутки, ранив мирного жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 29 раз, ранив мирного жителя и повредив пять объектов гражданской инфраструктуры.

    Как сообщает ТАСС, подразделения Вооруженных сил Украины за последние сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Все атаки произошли на горловском направлении. В результате обстрелов был ранен один мирный житель.

    В управлении администрации главы и правительства ДНР отметили, что в ходе атак противник выпустил 92 различных боеприпаса. Под обстрел попали пять объектов гражданской инфраструктуры, что привело к их повреждениям. Власти ДНР продолжают документировать военные преступления Украины и считают, что такие действия приводят к гибели и ранениям мирных граждан.

    Донецкая Народная Республика регулярно подвергается обстрелам, и это вызывает обеспокоенность среди местных жителей, которые вынуждены жить в ожидании новых атак. Власти ДНР настоятельно призывают международное сообщество обратить внимание на эту проблему и принять меры для ее урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате артобстрела Горловки, осуществленного украинскими войсками, получили ранения два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько. В ходе атаки украинского дрона на село Репяховка в Белгородской области пострадал работник сельхозпредприятия, получивший баротравму, его госпитализировали в Белгородскую больницу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Вооруженные силы Украины обстреляли школу в селе Крупец Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

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    24 февраля 2025, 06:28 • Новости дня
    Российский Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

    Ка-52М поразил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по украинской бронетехнике и личному составу в приграничном районе Курской области, уничтожив все цели.

    Как сообщает РИА «Новости», российский вертолет Ка-52М, входивший в состав смешанной тактической группы, успешно выполнил боевую задачу по поддержке подразделений группировки «Север». В ходе операции экипаж вертолета нанес авиационный удар по целям в Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины.

    После завершения атаки экипаж применил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелил тепловые ловушки, чтобы избежать поражения ракетами переносных зенитно-ракетных комплексов противника. Наводчик подтвердил факт уничтожения всех целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский вертолет Ка-52м атаковал бронетехнику и военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, а также сорвал ротацию противника в этом регионе и ранее уже уничтожил технику ВСУ в Курской области.

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