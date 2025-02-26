Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Полковника ВСУ Пипко заочно арестовали за нападение на Курскую область
Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест полковника ВСУ Пипко
Хамовнический суд Москвы принял решение о заочном аресте полковника ВСУ Владимира Пипко, обвиняемого в терроризме после нападения на Курскую область и покушения на журналиста Евгения Поддубного.
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал полковника ВСУ Владимира Пипко, передает ТАСС.
Следствие обвиняет его в терроризме, связанном с нападением на Курскую область и покушением на журналиста Евгения Поддубного.
Срок заочного заключения под стражу составляет два месяца, и он начнется с момента задержания Пипко на территории России или в случае его экстрадиции или депортации.
В материалах дела указано, что Пипко, родившийся 13 июня 1982 года и проживающий в поселке Десна Черниговской области, объявлен в розыск.
Решение суда было принято после ходатайства следователя, и ни сам Пипко, ни его защита не стали обжаловать это постановление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вынесен приговор участвовавшим во вторжении в Курскую область украинским боевикам, суд и следствие установили, что они запугивали население и обстреливали российских военнослужащих.
Ранее украинских военнослужащих Дмитрия Пиляя и Александра Середу осудили в России по статье о терроризме, их судили за преступления, совершенные на территории Курской области.