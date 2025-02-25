Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Украинских боевиков осудили за преступления в Курской области
Вынесен приговор участвовавшим во вторжении в Курскую область украинским боевикам, суд и следствие установили, что они запугивали население и обстреливали российских военнослужащих.
Осуждены четверо бывших украинских военнослужащих, члены 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины, передает ТАСС.
В сентябре 2024 года Павел Олексюк, Сергей Горбаченко, Юрий Андрейченко и Григорий Ляшенко незаконно пересекли границу России с целью совершения террористического акта. В селе Снагость Курской области они захватывали частные домовладения, запугивали местное население и препятствовали эвакуации граждан. Также они открывали огонь по российским военнослужащим и мирным жителям.
Все действия обвиняемых тщательно задокументированы военными следственными органами, суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Олексюк получил максимальный срок в 16 лет, в то время как Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко приговорены к 15 годам лишения свободы.
Ранее украинских военнослужащих Дмитрия Пиляя и Александра Середу осудили в России по статье о терроризме, их судили за преступления, совершенные на территории Курской области.