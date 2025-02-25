Публиковавший данные о ВС России украинский сайт сменил контент на товары для красоты

Tекст: Алексей Дегтярев

Теперь на сайте размещена информация о товарах для здоровья и красоты, а также ссылки на их покупку через Amazon, сказал Бедеров «Газете.Ru».

Первый архивный снимок на Wayback Machine от февраля 2022 года показывает сайт как ресурс, связанный с военнопленными. В мае 2023 года сайт уже функционировал как онлайн-казино, а позднее стал магазином товаров для здоровья и красоты. Смена контента произошла предположительно между 22 и 29 апреля 2023 года.

Бедеров отметил, что причиной смены контента могла стать несвоевременная оплата домена. Он указал на совпадение месяца смены регистратора и контента на сайте – апрель 2023 года.

Изначально сайт 200rf.com включал данные о пленных и потерях. Сайт акцентировал внимание на именах и подразделениях, создавая давление на семьи военных.

Ранее российского стилиста Сергея Зверева внесли в украинский сайт «Миротворец» из-за его поддержки СВО и выражения скорби по поводу гибели племянника в зоне боев.