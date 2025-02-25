На Солнце зафиксированы три вспышки класса М

На Солнце зафиксировали три вспышки предпоследнего класса M

Tекст: Мария Иванова

На Солнце 25 февраля были зафиксированы три вспышки класса М, сообщает ТАСС. Вспышки относятся ко второму по мощности классу рентгеновского излучения. Первая вспышка М1.5 произошла в 3:01 по московскому времени и длилась 18 минут. Вторая вспышка М1.3 произошла в 5:47 и длилась 11 минут.

Наиболее значительная вспышка М3.9 зафиксирована около двух часов ночи и длилась 102 минуты. Она стала самой мощной и продолжительной из всех вспышек, зарегистрированных в тот день.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс обозначает десятикратное увеличение мощности излучения. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, что может вызывать магнитные бури на Земле.

Напомним, накануне на Солнце были зафиксированы две вспышки предпоследнего класса M, одна из которых достигла уровня M3.3 и длилась 15 минут. А за день до этого произошла вспышка класса M4.9, которая длилась 23 минуты и была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001.