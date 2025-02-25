Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.2 комментария
ФСБ пресекла канал сбыта наркотиков в ДНР
ФСБ задержала жителя Макеевки за организацию канала сбыта наркотиков в ДНР
В Макеевке задержан подозреваемый в организации крупного канала сбыта наркотиков через тайниковые закладки, у которого изъяли 1,5 килограмма вещества.
Как сообщает РИА «Новости», управление ФСБ России по ДНР задержало жителя Макеевки, который подозревается в организации крупного канала сбыта наркотиков. Подозреваемого поймали на фасовке и распространении наркотиков через тайниковые закладки на территории республики.
По данным пресс-службы УФСБ России по ДНР, у задержанного изъяли наркотические средства общей массой около 1,5 килограмма. Сейчас ведется поиск других лиц, которые могли быть причастны к этому незаконному каналу сбыта.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: приготовление и покушение на преступление, а также незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ на границе с Латвией задержали грузовик, перевозивший тонну кокаина. В Москве в автосервисе также задержали иностранца с мешками героина. Ранее ФСБ пресекла крупный канал поставок метамфетамина в Москву из Азии.