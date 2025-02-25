ФСБ пресекла канал сбыта наркотиков в ДНР

ФСБ задержала жителя Макеевки за организацию канала сбыта наркотиков в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», управление ФСБ России по ДНР задержало жителя Макеевки, который подозревается в организации крупного канала сбыта наркотиков. Подозреваемого поймали на фасовке и распространении наркотиков через тайниковые закладки на территории республики.

По данным пресс-службы УФСБ России по ДНР, у задержанного изъяли наркотические средства общей массой около 1,5 килограмма. Сейчас ведется поиск других лиц, которые могли быть причастны к этому незаконному каналу сбыта.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: приготовление и покушение на преступление, а также незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ на границе с Латвией задержали грузовик, перевозивший тонну кокаина. В Москве в автосервисе также задержали иностранца с мешками героина. Ранее ФСБ пресекла крупный канал поставок метамфетамина в Москву из Азии.