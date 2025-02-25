Путин в разговоре с Зарубиным не стал упоминать Зеленского по фамилии

Путин в интервью Зарубину не упомянул Зеленского по фамилии, назвав его главой режима

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину высказался о Владимире Зеленском, не называя его по имени и фамилии. Путин использовал формулировку «глава [киевского] режима» и отметил, что эта фигура токсична для армии и общества Украины.



Путин также выразил уверенность, что Зеленский не выиграет выборы, если военное положение будет отменено. В качестве возможного соперника он упомянул бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, отметив, что его рейтинг вдвое выше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин заявил, что рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного превосходит уровень доверия жителей Украины к Зеленскому в два раза.

Президент России отметил, что Москва не возражает против сохранения украинской государственности, но настаивает на недопустимости использования этой территории как враждебного плацдарма.