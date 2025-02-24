Германии предсказали сложные переговоры о правящей коалиции после выборов

Опрос показал рост популярности АдГ и снижение поддержки основных партий в Германии

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает Reuters, перед выборами в Германии, которые пройдут в воскресенье, политические партии столкнулись с изменением настроений избирателей. Согласно опросу, проведенному Forsa, консервативный блок ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца потерял один процентный пункт, опустившись до 29%, в то время как «Альтернатива для Германии» (АдГ) укрепила свои позиции, достигнув 21%.

Партия канцлера Олафа Шольца, Социал-демократы, ослабила свои позиции на один пункт и теперь имеет 15% поддержки. «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) остались в своих позициях с 13% и 5% соответственно, а «Левая» партия немного укрепила свои позиции до 8%.

Из-за отказа всех партий сотрудничать с АдГ формирование коалиции может потребовать трехстороннего союза. Для победы Мерцу, согласно опросам, потребуется объединение с СДПГ и «Зелеными» или с СДПГ и ФДП, что усложняет переговоры, а коалиционные обсуждения могут затянуться.

На фоне сложных переговоров Шольц может остаться временным лидером, однако ему будет сложно принимать важные решения по управлению экономикой. Сложившаяся ситуация напоминает распад трехсторонней коалиции Шольца, которая просуществовала всего три года. Однако такая форма правления может стать более распространенной из-за роста Адг.

Кроме того, в ходе недавних дебатов Мерц и Шольц продемонстрировали готовность к сотрудничеству, несмотря на напряженные отношения. В ответ на вопрос о совместной работе, оба лидера выразили согласие на сотрудничество, что свидетельствует о смягчении предвыборной кампании.

Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля, где действующий канцлер Олаф Шольц представляет СДПГ, а его основными соперниками станут кандидаты от ХДС/ХСС и «зеленых». АдГ представлена сопредседателем партии Алис Вайдель.

Ранее Илон Маск высказал мнение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну от упадка.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение и назвал поддержку Маска партии «Альтернатива для Германии» отвратительной и опасной для демократии в Европе.