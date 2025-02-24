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АдГ стала лидером на выборах в бундестаг во всех землях бывшей ГДР
Партия «Альтернатива для Германии» на досрочных выборах в бундестаг стала лидером во всех пяти землях, входивших в состав бывшей ГДР, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии.
В Тюрингии АдГ набрала 38,6% голосов, в Саксонии – 37,3%, в Саксонии-Анхальт – 37,1%. В Бранденбурге партия получила 32,5% голосов, а в Мекленбурге – Передней Померании – 35%.
ZDF, ссылаясь на данные экзитпола, сообщил, что за АдГ в Восточной Германии проголосовали 34% избирателей, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» стала лидером на парламентских выборах на востоке ФРГ. В целом партия, вероятно, займет второе место по результатам парламентских выборов, уступив лишь ХДС/ХСС. Ведущие партии Германии придерживаются тактики «брандмауэра» (тотального бойкота) по отношению к АдГ и отказываются рассматривать возможность коалиции с ней.