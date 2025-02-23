Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…3 комментария
Путин поднял бокал шампанского с военнослужащими в честь Дня защитника Отечества
Президент России Владимир Путин поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества вместе с солдатами и офицерами.
Мероприятие состоялось после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героев России в Кремле. Путин отметил выдающиеся заслуги военнослужащих на поле боя. В мероприятии также принял участие министр обороны России Андрей Белоусов, передает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье российский лидер начал вручение госнаград Героям России. В ходе церемонии вручения госнаград Путин выразил благодарность героям России за их ратный труд, подвиги и вклад в защиту Отечества. Глава государства заявил военным, что судьба наделила их сложной, но почетной миссией – защитой России.