Путин: Нынешнему поколению россиян выпала почетная миссия защищать Родину

Tекст: Дарья Григоренко

«Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно так сказать, на наши плечи с вами выпала такая сложная, но почетная миссия – защитить Россию», – сказал Путин военным, передает РИА «Новости».

Российский лидер подчеркнул, что военные РФ выполняют свою задачу достойно, и им не стыдно за свою работу перед предками. Он заявил: «Мы с вами сегодня имеем Россию, мы с вами защищаем ее. И вы делаете это достойно, нам не стыдно с вами перед нашими отцами, перед нашими предками».

Президент также обратился к участникам СВО, пообещав сделать все возможное для передачи страны будущим поколениям. «Мы сражаемся за родину. И сделаем все, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам», – сказал он.

Напомним, в воскресенье российский лидер начал вручение госнаград Героям России. В ходе церемонии вручения госнаград Путин выразил благодарность героям России за их ратный труд, подвиги и вклад в защиту Отечества.