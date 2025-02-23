Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…3 комментария
Путин: Нынешнему поколению россиян выпала почетная миссия защищать Родину
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения госнаград заявил военным, что судьба наделила их сложной, но почетной миссией – защитой России.
«Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно так сказать, на наши плечи с вами выпала такая сложная, но почетная миссия – защитить Россию», – сказал Путин военным, передает РИА «Новости».
Российский лидер подчеркнул, что военные РФ выполняют свою задачу достойно, и им не стыдно за свою работу перед предками. Он заявил: «Мы с вами сегодня имеем Россию, мы с вами защищаем ее. И вы делаете это достойно, нам не стыдно с вами перед нашими отцами, перед нашими предками».
Президент также обратился к участникам СВО, пообещав сделать все возможное для передачи страны будущим поколениям. «Мы сражаемся за родину. И сделаем все, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам», – сказал он.
Напомним, в воскресенье российский лидер начал вручение госнаград Героям России. В ходе церемонии вручения госнаград Путин выразил благодарность героям России за их ратный труд, подвиги и вклад в защиту Отечества.