Путин поблагодарил Героев России за ратный труд и подвиги

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы пользуемся всем тем, что нам оставили наши отцы и деды, прадеды. И хочу вам сказать, вы делаете это достойно. Спасибо вам от имени российского народа, от имени России, за ваш ратный труд и за ваши подвиги. Поздравляю вас с государственными наградами и с праздником», – сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград, передает РИА «Новости».

Глава государства также отметил, что участники специальной военной операции верны славным заветам предков, проявляя мужество, они стоят на страже России.

«Вы (участники СВО – прим. ВЗГЛЯД) стоите на страже России, отважно боритесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа», – сказал Путин.

«Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей, страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества», – отметил Путин.

Российский лидер добавил, что страна гордится участниками СВО, их вкладом в дело защиты Родины. «Спасибо вам за доблесть, самоотверженность, за верность долгу и любовь к Отчизне. Поздравляю с присуждением высокого звания Героя России и желаю вам дальнейших успехов в службе», – сказал Путин.

«Все вы достойно проходите через очень тяжелые испытания, проявляйте себя как высочайшие профессионалы, мужественные люди, патриоты России», – подчеркнул президент РФ.

Ранее российский лидер начал вручение госнаград Героям России.

Кроме того, Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова участникам специальной военной операции.