События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Захарова спела Bella ciao после петиции с извинениями от народа Италии
Мария Захарова исполнила Bella ciao после извинений народа Италии за Маттареллу
Мария Захарова исполнила песню Bella ciao после получения петиции с извинениями от итальянцев за высказывания президента Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с «Третьим рейхом».
Официальный представитель МИД Мария Захарова в субботу получила петицию, содержащую извинения от народа Италии за слова президента республики Серджо Маттареллы. Президент Италии ранее сравнил Россию с «Третьим рейхом», что вызвало возмущение в российском обществе.
После получения петиции Захарова исполнила народную итальянскую песню Bella ciao. Она отметила, что песня символизирует движение итальянских партизан и антифашистов.
Захарова подчеркнула: «Мне очень хочется, чтобы итальянцы знали, что мы знаем истинную историю Италии и знаем, что движение антифашистов, движение сопротивления там было очень сильным».
На встрече присутствовали представители итальянской общественности, которые также присоединились к исполнению песни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальному представителю МИД Марии Захаровой передали петицию с извинениями от итальянцев за высказывание президента Серджо Маттареллы, сравнившего Россию с «Третьим рейхом», петиция набрала 25 тыс. голосов.
Ранее сообщалось, что онлайн-петиция с извинениями за слова президента Италии собрала свыше 10 тыс. подписей, включая итальянцев и россиян, проживающих в Италии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что сравнение России с нацистской Германией не останется без последствий.