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Захаровой передали петицию с извинениями народа Италии за слова Маттареллы о России
Захаровой передали петицию с извинениями народа Италии за слова президента страны Маттареллы о России
Официальному представителю МИД Марии Захаровой передали петицию с извинениями от итальянцев за высказывание президента республики Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с «Третьим рейхом», петиция набрала 25 тыс. голосов.
Итальянский журналист и активист Винченцо Лоруссо вручил официальный документ с извинениями официальному представителю МИД Марии Захаровой, сообщает ТАСС.
Петиция была составлена в ответ на высказывание президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с «Третьим рейхом». Документ, собравший около 25 тыс. подписей, был передан в здании российского дипломатического ведомства.
Согласно тексту петиции, итальянский народ выразил несогласие с заявлением своего президента и принес извинения Российской Федерации и российскому народу. Подписавшиеся отметили, что не поддерживают такие заявления и стремятся наладить отношения с Россией.
Винченцо Лоруссо, выступая от имени подписантов, подчеркнул, что цель петиции заключается в демонстрации уважения и попытке сгладить негативные последствия от высказываний Серджо Маттареллы.
Ранее сообщалось, что онлайн-петиция с извинениями за слова президента Италии Серджо Маттареллы, сравнившего действия России на Украине с «планами Третьего рейха», собрала свыше 10 тыс. подписей, включая как итальянцев, так и россиян, проживающих в Италии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сравнение России с нацистской Германией, сделанное президентом Италии Серджио Маттареллой в год 80-летия Победы, не останется без последствий.
Мария Захарова также выразила возмущение в связи с заявлениями итальянского лидера, заявив, что они оскорбляют память борцов с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.