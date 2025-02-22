Захаровой передали петицию с извинениями народа Италии за слова Маттареллы о России

Захаровой передали петицию с извинениями народа Италии за слова президента страны Маттареллы о России

Tекст: Мария Иванова

Итальянский журналист и активист Винченцо Лоруссо вручил официальный документ с извинениями официальному представителю МИД Марии Захаровой, сообщает ТАСС.

Петиция была составлена в ответ на высказывание президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с «Третьим рейхом». Документ, собравший около 25 тыс. подписей, был передан в здании российского дипломатического ведомства.

Согласно тексту петиции, итальянский народ выразил несогласие с заявлением своего президента и принес извинения Российской Федерации и российскому народу. Подписавшиеся отметили, что не поддерживают такие заявления и стремятся наладить отношения с Россией.

Винченцо Лоруссо, выступая от имени подписантов, подчеркнул, что цель петиции заключается в демонстрации уважения и попытке сгладить негативные последствия от высказываний Серджо Маттареллы.

Ранее сообщалось, что онлайн-петиция с извинениями за слова президента Италии Серджо Маттареллы, сравнившего действия России на Украине с «планами Третьего рейха», собрала свыше 10 тыс. подписей, включая как итальянцев, так и россиян, проживающих в Италии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сравнение России с нацистской Германией, сделанное президентом Италии Серджио Маттареллой в год 80-летия Победы, не останется без последствий.

Мария Захарова также выразила возмущение в связи с заявлениями итальянского лидера, заявив, что они оскорбляют память борцов с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.