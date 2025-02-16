Захарова пообещала последствия за слова президента Италии о России и Третьем рейхе

Захарова: Сравнение президентом Италии России с нацистской Германией будет иметь последствия

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что это сравнение никогда не останется без последствий. Такое заявление Маттарелла сделал в ходе лекции в одном из учебных заведений, подчеркнув, что, по его мнению, Россию можно приравнивать к Третьему рейху, передает ТАСС.

Она отметила, что слова прозвучали от лидера страны, которая в свое время поддерживала фашизм и чьи солдаты убивали на территории СССР. «Это говорит нам человек, который не может не знать, какое количество итальянских солдат в годы Второй мировой войны под нацистскими знаменами и лозунгами убивали на нашей территории наших дедов и прадедов», – заявила она.

Ответ России, по словам Захаровой, вызвал волну русофобии и недовольства в Италии, но также породил поддержку среди обычных граждан. Итальянские журналисты и общественные деятели создали петицию, в которой выражают извинения россиянам за слова своего президента.

Ранее Захарова выразила возмущение в связи с заявлениями итальянского лидера Серджио Маттареллы о России, заявив, что они оскорбляют память борцов с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.