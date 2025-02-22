События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.6 комментариев
В Курске три бойца СВО сыграли свадьбу накануне Дня защитника Отечества
В канун Дня защитника Отечества в Курске одновременно сыграли свадьбы три пары участников специальной военной операции.
Торжественная регистрация браков участников специальной военной операции состоялась в отделе ЗАГС Сеймского округа, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В один день свои браки зарегистрировали сразу три пары. Сергей и Анастасия Лукьяновы стали одной из таких пар. Сергей – военнослужащий, а Анастасия работает медицинским работником.
Анастасия рассказала, что они познакомились с Сергеем в 16 лет, когда он еще не был военным. «Никто из нас не планировал связывать свою жизнь со службой. Но я горжусь своим мужем и безумно его люблю. Ждать его сложно, скучаю. Но это того стоит. Когда любишь, ждать можно вечно», – поделилась она.
На церемонии молодоженов поздравила временно исполняющая обязанности председателя комитета ЗАГС Курской области Ольга Воробьева. Она отметила, что с начала года в брак со своими избранницами вступили 70 военнослужащих.
Парам были вручены ангелы мира, символизирующие благополучие и любовь, ставшие завершающим аккордом церемонии.