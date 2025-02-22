В Курске три бойца СВО сыграли свадьбу накануне Дня защитника Отечества

Tекст: Валерия Городецкая

Торжественная регистрация браков участников специальной военной операции состоялась в отделе ЗАГС Сеймского округа, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В один день свои браки зарегистрировали сразу три пары. Сергей и Анастасия Лукьяновы стали одной из таких пар. Сергей – военнослужащий, а Анастасия работает медицинским работником.

Анастасия рассказала, что они познакомились с Сергеем в 16 лет, когда он еще не был военным. «Никто из нас не планировал связывать свою жизнь со службой. Но я горжусь своим мужем и безумно его люблю. Ждать его сложно, скучаю. Но это того стоит. Когда любишь, ждать можно вечно», – поделилась она.

На церемонии молодоженов поздравила временно исполняющая обязанности председателя комитета ЗАГС Курской области Ольга Воробьева. Она отметила, что с начала года в брак со своими избранницами вступили 70 военнослужащих.

Парам были вручены ангелы мира, символизирующие благополучие и любовь, ставшие завершающим аккордом церемонии.