Песни на украинском языке предложили не удалять из российских музыкальных сервисов

Депутат Горелкин предложил не удалять треки на украинском из музыкальных российских сервисов

Tекст: Ольга Иванова

Горелкин считает, что российские музыкальные сервисы не должны принимать симметричные меры в ответ на инициативу Украины запретить песни на русском языке. Он считает, что правильный подход в этом случае заключается в том, чтобы, напротив, расширить доступ к дополнительным платформам за границей, таким как «Яндекс. Музыка», передает ТАСС.

Горелкин отметил: «Считаю, что правильный ответ на эту враждебную инициативу не должен быть симметричным. Российским музыкальным сервисам не нужно вычищать из своих баз треки на украинском языке».

Ранее кабмин Украины выдвинул предложение о запрете русскоязычных песен на таких платформах, как Apple Music и Spotify. Эта инициатива является частью курса по вытеснению русского языка, который Украина проводит с 2014 года, по ограничению использования русского языка и других языков национальных меньшинств.