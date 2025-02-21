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Москвичам пообещали мороз в пятницу
Гидрометцентр сообщил о похолодании до минус 12 градусов в ночь на субботу в Москве
Переменная облачность и температура до минус 5 градусов прогнозируются в Москве на пятницу, что может сопровождаться западным, юго-западным ветром со скоростью 3-8 м/с.
В пятницу в Москве ожидается переменная облачность и температура до минус 5 градусов, передает ТАСС. Днем температура в столице составит от минус 5 до минус 3 градусов, а в ночь на субботу ожидается похолодание до минус 12 градусов. Для Подмосковья днем прогнозируют температуру от минус 7 до минус 2 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов.
Синоптики Гидрометцентра также прогнозируют западный и юго-западный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление, по их данным, будет на уровне 766 миллиметров ртутного столба. В связи с неблагоприятными погодными условиями, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, который будет действовать до 22:00 21 февраля.
В Подмосковье аналогичный уровень опасности продлится до 21:00.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Москву обрушатся снегопады и морозы, а вскоре после этого ожидается резкая оттепель, способная привести к гололедице. На юге России также сообщалось о приближении опасных погодных явлений, которые могут повлиять на благосостояние жителей региона.