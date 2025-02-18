Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.18 комментариев
Москвичам пообещали снег и мороз во вторник
Гидрометцентр сообщил о снеге и морозе в Москве
Во вторник в Москве прогнозируют облачную погоду с местами небольшим снегом и температурой до минус 8 градусов по Цельсию.
Во вторник, 18 февраля, в Москве ожидается облачная погода с местами небольшим снегом и температурой до минус восьми градусов, сообщает ТАСС. Гидрометцентр прогнозирует, что днем температура воздуха будет колебаться от минус восьми до минус шести градусов. Ночью на среду ожидается понижение температуры до минус десяти градусов.
Ветер в столице будет юго-западный, скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. В Подмосковье дневная температура будет варьироваться от минус десяти до минус пяти градусов, а ночью может упасть до минус тринадцати градусов.
Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 21:00 20 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичей предупредили о скорой оттепели, которая может привести к изменению погодных условий. Вильфанд сообщил о надвигающихся опасных явлениях погоды на юге России, что требует повышенной осторожности от жителей региона. Терапевт Парамонов рассказал, как пережить скачки атмосферного давления, предлагая рекомендации для поддержания здоровья в таких условиях.