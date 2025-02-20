Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.0 комментариев
ЦБ: Более 10 млн россиян пользуются услугами теневого бизнеса
Зампред ЦБ Ольга Полякова сообщила о 10 млн потребителей теневого бизнеса в России
Порядка 10 млн граждан РФ регулярно пользуются услугами теневого бизнеса, что вызывает беспокойство у Банка России из-за значительных объемов теневых переводов.
Более 10 млн граждан России пользуются услугами теневого бизнеса, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Банка России Ольгу Полякову. На форуме «Кибербезопасность в финансах» она заявила, что объемы переводов в этой сфере значительны и составляют весомую часть теневой экономики страны. Полякова подчеркнула, что аналитика Банка России демонстрирует растущую вовлеченность россиян в нелегальные финансовые схемы.
Проблема дропперов, или подставных лиц, также вызывает обеспокоенность у Центробанка. Полякова отметила, что ежемесячно около 80 тыс. человек становятся дропперами, среди которых встречаются не только россияне, но и иностранцы. По ее словам, этих людей привозят к банковским отделениям, где они оформляют банковские карты, закрывают счета и выводят заблокированные средства. Это свидетельствует о масштабном характере проблемы, требующей немедленного внимания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предложило освободить от наказания дропперов, которые содействуют следствию. Сообщалось, что на фоне роста стоимости дропперских карт мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров, что связано с увеличением издержек на карточки. Заместитель председателя Банка России Герман Зубарев сообщил, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с пяти-десяти тыс. рублей до 70 тыс., что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.