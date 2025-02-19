С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.7 комментариев
МВД предложило освободить от наказания содействующих следствию дропперов
Заместитель главы МВД Андрей Храпов предложил освобождать от уголовной ответственности лиц, помогающих в расследовании преступлений, связанных с дропперством, если они сотрудничают со следствием.
В ходе форума «Кибербезопасность в финансах» Храпов заявил о необходимости принятия новой статьи, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности для лиц, активно способствующих расследованию преступлений, связанных с дропперством. Храпов подчеркнул, что эта мера будет способствовать предупреждению подобных преступлений, так как предусматривает запрет на передачу карты третьим лицам и перевод чужих средств, передает ТАСС.
Кроме того, Храпов отметил, что МВД считает принятие данной статьи не просто нужным, а крайне важным шагом в борьбе с дропперством. В его словах прозвучало, что проще оказать содействие следствию и избежать наказания, чем отбывать срок за участие в криминальной организации.
Данил Филиппов, заместитель начальника следственного департамента МВД РФ, ранее сообщил, что в правительство был передан законопроект, вводящий уголовную ответственность для дропперов. Этот законопроект предлагает классифицировать деятельность дропперов как преступление средней степени тяжести, а в отдельных случаях – как тяжкое.
В среду глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на фоне роста стоимости дропперских карт мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров, что связано с увеличением издержек на карточки.
Ранее зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщил, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с 5-10 тыс. рублей до 70 тысяч, что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обсуждает введение административной ответственности для подставных лиц – «дропов», которые оформляют сим-карты и банковские карты для мошенников, часто за вознаграждение.