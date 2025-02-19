  • Новость часаПутину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
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    Самым смелым в Европе внезапно оказался Шольц
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    Автопроизводитель из Кореи заявил о начале сборке кроссоверов в России
    Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    Путин высоко оценил итоги переговоров с США в Эр-Рияде
    Россия поставила вопрос о дипсобственности в США на переговорах
    Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Подвиг русского солдата сделал возможными переговоры в Эр-Рияде

    С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

    14 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

    12 комментариев
    19 февраля 2025, 17:52 • Новости дня

    Путин удивился сдержанности Трампа перед хамством европейцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о своем удивлении по поводу сдержанной реакции президента США Дональда Трампа на грубое поведение некоторых европейских союзников.

    «Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Канада призвала Европу объединиться против президента США, а германский политолог Александр Рар заявил, что европейцы после шока на Мюнхенской конференции по безопасности осознали, что конфронтация с США – путь в никуда.

    18 февраля 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество жителям Курской области

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

    Об этом лидер страны объявил на совещании с правительством, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что необходимо изыскать средства из федерального бюджета для поддержки граждан, пострадавших в результате конфликта.

    «На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал Путин.

    Стоит отметить, что изначально в ходе совещания глава Минфина Антон Силуанов предложил для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда – сегодня этот минимальный размер составляет 22 тыс. 440 рублей. Однако Владимир Путин задал врио губернатора области Александру Хинштейну вопрос, каков сейчас размер средней заработной платы в Курской области. Хинштейн ответил, что 64 тыс. рублей.

    «И мне кажется, что сумма в 22 тысячи не отражает реальную потребность людей», – заявил врио главы региона. Тогда Путин внес предложение повысить выплату до 65 тыс. рублей в месяц.

    Силуанов уточнил, что сейчас многие потерявшие имущество жители области получают пенсии, соцвыплаты, зарплаты и иной доход. Он спросил у президента, должны ли учитываться эти деньги при назначении выплаты в 65 тыс. рублей. 

    «Нет, мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек уже что-то зарабатывает или получает», – ответил Путин.

    «Давайте всем 112 620 жителям Курской области будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь», – сказал президент.

    Коментарии (9)
    19 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине

    Трамп заявил о необходимости выборов на Украине и рейтинге Зеленского в 4%

    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я слышу, что они (власти Украины) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он сообщил, что «разочарован». Президент США полагает, что еще несколько лет назад даже «посредственный переговорщик» смог бы «заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов».

    Американский лидер заявил, что Россия, вероятно, в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города, а Киев превратить в «масштабное место разрушения», но не хочет этого делать.

    Глава Белого дома высказался в поддержку выборов на Украине: «Я бы сказал, что, знаете, когда они (Украина) хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы». Он отметил, что уровень поддержки нынешнего лидера страны Владимира Зеленского упал до 4%. При этом президент США подчеркнул, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит «многие» страны.

    Отвечая на вопрос о том, прибавила ли встреча в Саудовской Аравии уверенности в заключении сделки по урегулированию украинского кризиса, он ответил утвердительно. «Гораздо больше уверен, они (переговоры) были очень хорошими», – приводит его слова ТАСС.

    Он выразил уверенность, что «Россия хочет что-то сделать». Трагичность военных действий на Украине глава американского государства сравнил с битвой при Геттисберге – самом кровопролитном сражении в ходе Гражданской войны в США, произошедшем в начале июля 1863 года.

    Комментируя идею отправки на Украину европейских военных, он заявил: «Я полностью за, если они хотят это сделать». При этом он подчеркнул, что американских военных на Украину отправлять не собирается.

    Он также заявил, что не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе для достижения мира на Украине, и никто не обращался с таким запросом.

    Глава американского государства потребовал «уравнять» вклад США и Европы в поддержку Украины, так как Европа «выделила около 100 млрд», а США – «более 300». Он подчеркнул, что для европейцев проблема украинского кризиса важнее, ведь США отделены от Европы океаном. При этом его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств: «Мы даем сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчета с данными о том, куда идут эти деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы американского государства. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций двух стран. Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.

    Коментарии (20)
    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Коментарии (2)
    19 февраля 2025, 14:22 • Новости дня
    Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге

    Зеленский ответил Трампу, что поменять его сейчас не получится

    Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг заявления президента США о низком рейтинге, заявив о 57% доверия по данным Киевского международного института социологии (КМИС), и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    Зеленский отреагировал на слова президента США, который заявил, что его рейтинг доверия составляет всего 4%, пишет украинское издание «Страна».

    В ответ глава киевского режима привел данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому, по его словам, его поддержка составляет 57%. «Сегодня вышел рейтинг КМИС с 57% доверия ко мне», – заявил Зеленский. Он выразил убеждение, что цифра в 4% якобы является дезинформацией, поступающей от России. По его словам, существуют доказательства обсуждения таких данных между американскими и российскими сторонами.

    Он добавил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Кроме того, Зеленский выразил свое возмущение по поводу высказываний президента США, обвинив его в том, что он «живет в дезинформационном пространстве».

    Отмечается, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, был опубликован спустя несколько часов после заявления американского лидера о низкой поддержке Зеленского на Украине. Исследование показало, что за последние два месяца, с декабря 2024 года по февраль 2025 года, рейтинг доверия к украинскому лидеру вырос с 52% до 57%, хотя до этого он демонстрировал устойчивое снижение.

    Президент США ранее заявил, что позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что резкая критика Киева главой Белого дома Дональдом Трампом говорит о том, что нынешняя украинская власть обречена.

    Коментарии (39)
    19 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что ему час назад доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

    «Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад, – сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем.

    Коментарии (25)
    19 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Скачко: Трамп дал сигнал, что политические дни Зеленского сочтены

    Политолог Скачко: После резкой критики Трампа политические дни Зеленского сочтены

    Скачко: Трамп дал сигнал, что политические дни Зеленского сочтены
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Резкая критика Киева главой Белого дома Дональдом Трампом говорит о том, что нынешняя украинская власть обречена. Единственный вопрос – уйдет ли Владимир Зеленский со своего поста самостоятельно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер высказался за проведение президентских выборов на Украине.

    «Позиция Трампа по рейтингам Зеленского показывает, что Штаты намерены урегулировать конфликт, но при условии, что итоговый договор будет подписан безупречным в плане легитимности руководителем Украины. Что интересно, позиция во многом обусловлена реальностью, ведь рейтинги Зеленского сейчас катастрофически низкие», – отметил политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский находится в положении политического цугцванга, когда любое действие ведет к ухудшению ситуации – как его личной, так и страны в целом. Нынешняя украинская власть упустила момент, когда можно было сесть за стол переговоров на более-менее выгодных для них условиях. Киев выбрал войну», – подчеркнул он.

    «Однако прекращения конфликта хотят все, за исключением разве что некоторых военных, националистов и бизнесменов, делающих на происходящем деньги. Не удивлюсь, что это и есть те 4%, а которых говорил глава Белого дома», – иронично заметил аналитик.

    «Слова американского лидера звучат как сигнал о том, что политические дни Зеленского сочтены», – спрогнозировал спикер. Он при этом обратил внимание на то, как украинская пресса пытается подавать заявления Трампа, во многом искажая их. «Я ничего другого и не ожидал», – заключил Скачко.

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, указав что его «рейтинг одобрения упал до 4%». «Разве народу Украины не нужны выборы?» – приводит Axios слова американского лидера.

    Глава Белого дома выразил «разочарование» жалобами украинских властей на то, что их не пригласили на встречу с Россией в Саудовской Аравии. «У них было три года, они давно могли бы заключить сделку», – сказал президент США.

    Трамп добавил, что стал «гораздо более уверен» в шансах заключения мирного соглашения после саммита в Эр-Рияде, и допустил встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля. Зеленский же возмутился отсутствию его на переговорах и отложил поездку в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать «легитимности» российско-американской встрече, сообщает Reuters.

    Между тем замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский, словно «крыса, загнанная в угол», будет действовать непредсказуемо.

    На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он указал, что США, являющиеся основным покровителем киевского режима, проявили недовольство Зеленским. По словам Медведева, Зеленский будет готов на любые провокации, чтобы сорвать мирное урегулирование, вплоть до применения «грязной бомбы».

    Для решения обозначенных проблем Медведев призывает к «дератизации», подразумевая под этим устранение влияния нынешнего украинского руководства. Он считает, что именно те, кто ранее поддерживал Украину, должны теперь взять на себя ответственность за изменения.

    Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты оценили итоги переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

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    18 февраля 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поступавшая по атакованному Киевом трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нефть принадлежит иностранным компаниям, которые сейчас участвуют в оценке ущерба и возможности восстановления объекта, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, нефть, перекачивавшаяся по этому трубопроводу, принадлежит иностранным акционерам, поскольку КТК является международной организацией, передает ТАСС.

    «Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», – заявил президент России на совещании с правительством.

    Он также отметил, что представители иностранных компаний активно участвуют в оценке ущерба, нанесенного атакой, а также оценивают сроки и возможности полного восстановления объекта.

    Кроме того, Путин заявил, что несмотря на санкции, акционерам стоит организовать поставку необходимого оборудования, поскольку это в их собственных интересах. Глава государства подчеркнул, что акционеры сами заинтересованы в восстановлении работы объекта и смогут помочь себе, если обеспечат ремонт трубопровода.

    Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что после атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» прокачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) снизилась на 30-40%.

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    19 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа

    Лавров: Президент США не скрывает мнения о «жалкой личности» Зеленского

    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США является политиком, который не скрывает своего мнения о таких «жалких личностях», как Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свое мнение о президенте США и его отношении к некоторым мировым лидерам. Лавров подчеркнул, что американский лидер является абсолютно самостоятельным политиком, который привык выражать свои мысли и мнения прямо и открыто, передает ТАСС.

    «Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях, наподобие господина Зеленского», – заявил Лавров.

    Ранее президент США раскритиковал Владимира Зеленского, указывая на его низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Политолог Владимир Скачко отметил, что эта резкая критика со стороны Трампа свидетельствует о том, что нынешняя украинская власть обречена.

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    19 февраля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп не исключил встречи с Путиным до конца февраля
    Трамп не исключил встречи с Путиным до конца февраля
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на то, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.

    На вопрос о том, рассчитывает ли глава Белого дома на то, что встреча состоится в феврале, он ответил: «Вероятно». Каких-либо дополнительных комментариев по этому вопросу глава американского государства давать не стал, передает ТАСС.

    Напомним, лидеры двух стран провели телефонные переговоры. Президент США предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг данные Bloomberg о том, что встреча глав государств может состояться на следующей неделе.

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    18 февраля 2025, 22:43 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к переговорам с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта.

    «Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на La Depeche.

    Он уточнил, что разговор будет возможен «в подходящий момент в цикле грядущих переговоров», передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Во вторник в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Переговоры России и США вызвали бурную негативную реакцию в Европе. Макрон созвал саммит европейских лидеров в попытке выработать ответ на давление со стороны Вашингтона. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

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    19 февраля 2025, 10:49 • Новости дня
    Politico: Трамп резко отозвался о жалобах Зеленского на отсутствие приглашения в Эр-Рияд
    Politico: Трамп резко отозвался о жалобах Зеленского на отсутствие приглашения в Эр-Рияд
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Издание Politico оценило слова американского президента о Владимире Зеленском как насмешку над дипломатическими способностями украинского коллеги в контексте переговоров между США и Россией, которые прошли без участия Украины и европейских стран.

    По данным Politico, американский президент подчеркнул, что первый раунд диалога с Россией прошел благополучно. Кроме того, он саркастически отозвался о жалобах Зеленского на отсутствие приглашения, отметив: «Вы были там три года. Вам следовало с этим покончить».

    Издание указывает, что глава Белого дома считает, что Украина могла бы ускорить разрешение конфликта с Россией, если бы активнее участвовала в переговорном процессе.

    Президент США выступил с критикой в адрес Зеленского, подчеркнув его неумение вести переговоры. Американский лидер отметил, что разногласия в подходах Украины и США к переговорам связаны с исключением Киева из обсуждений. Европейские союзники также критиковали Украину за такую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил разочарование позицией Киева относительно переговоров с Россией и отметил необходимость проведения выборов на Украине, так как их отсутствием обеспокоены «многие» страны.

    Напомним, на прошлой неделе прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы американского государства. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций двух стран.

    Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.

    Коментарии (3)
    19 февраля 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: США потребовали от Румынии допустить до выборов Кэлина Джорджеску

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США оказывает давление на власти Румынии, требуя обеспечить участие независимого кандидата Кэлина Джорджеску в выборах в мае, сообщает Bloomberg.

    Источник агентства сообщил, что администрация США оказывает сильное давление на румынские власти, требуя обеспечить участие ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску в предстоящих выборах в мае. Джорджеску, известный критикой НАТО, выиграл первый тур выборов в ноябре, но результаты были аннулированы из-за обвинений во вмешательстве России, передает Bloomberg.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с резкой критикой румынских властей на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что решение об отмене выборов основывается на «слабой» разведывательной информации. Он добавил, что «если ваша демократия может быть разрушена парой тысяч долларов на рекламу из-за рубежа, значит, она с самого начала была не очень сильной».

    Румынские официальные лица обеспокоены вмешательством США в политический процесс и боятся ухудшения отношений с важным союзником. Румыния является стратегически важной страной для НАТО, имея продолжительную границу с Украиной и размещая на своей территории тысячи войск альянса.

    Миллиардер Илон Маск также поддержал Джорджеску, опубликовав на своей платформе X (бывший Twitter, заблокирован в России) высказывание кандидата о намерении запретить организации, связанные с Джорджем Соросом.

    «Румыния заслуживает собственного суверенитета», – заявил Маск, вызвавший возмущение своей открытой поддержкой групп, в том числе немецкой АдГ.

    Источник Bloomberg сообщил, что на Мюнхенской конференции состоялись обмены мнениями между министром иностранных дел Румынии Эмилем Хурежяну и спецпосланником президента США Китом Келлогом. Кроме того, министр экономики Богдан Иван встретился с Вэнсом на саммите по искусственному интеллекту в Париже в начале этого месяца.

    Помимо этих и других точек соприкосновения, правительство в Бухаресте изо всех сил пытается открыть устойчивый канал связи с администрацией США, с помощью которого оно могло бы развеять опасения по поводу выборов в Румынии.

    Предвыборный штаб Джорджеску и его доверенные лица стали предметом ряда расследований после того, как кандидат заявил, что не получал финансирования для своей президентской кампании. Любое решение о действительности его кандидатуры будет приниматься избирательным бюро и судом, оценивающими, соответствует ли он критериям для участия в выборах.

    Однако судебная система, изобилующая назначенцами от авторитетных политических партий, рассматривается многими румынами как политизированная и коррумпированная.

    Власти страны готовятся к повторным выборам, а Джорджеску остается фаворитом гонки, на фоне недовольства населения политической коррупцией и бедностью.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что выборы в Румынии были отменены на основании «хлипких подозрений» о заражении их «российской дезинформацией».

    На прошлых выборах лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok, однако Конституционный суд отменил результаты якобы из-за серьезных нарушений.

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    19 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена по целому ряду важнейших вопросов.

    «Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись… Я думаю, что он тоже, это было видно по характеру нашего телефонного разговора… Но мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы просто чай и кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между российским президентом и американским лидером могут состояться до конца февраля.

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    19 февраля 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин высоко оценил итоги переговоров с США в Эр-Рияде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты российско-американских переговоров, прошедших в Эр-Рияде, подчеркнув важность обсужденных тем, включая энергетику и космос.

    Путин выразил удовлетворение по итогам российско-американских переговоров, состоявшихся в столице Саудовской Аравии, передает ТАСС. Он отметил, что переговоры прошли в доброжелательной атмосфере, а с американской стороны участвовали представители, лишенные предвзятости и осуждений.

    Российский лидер подчеркнул, что Россия уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Он также сообщил, что Россия и США обсудили вопросы сотрудничества на Ближнем Востоке, включая Сирию и Палестину. Президент также упомянул энергетический сектор среди ключевых тем переговоров.

    Президент добавил, что Россия продолжает сотрудничество с США в области космоса, и отметил хорошие перспективы в этой сфере.

    Напомним, Россия и США на консультациях в Эр-Рияде договорились о возобновлении диалога для согласования путей сотрудничества в экономике, а также в Эр-Рияде состоялись обсуждения о возможных совместных энергетических проектах в Арктике.

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    18 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    Путин назначил экс-главу Роскосмоса спецпредставителем по сотрудничеству в космосе

    Путин назначил экс-главу Роскосмоса Борисова спецпредставителем по международному сотрудничеству в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-глава Роскосмоса Юрий Борисов стал специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в космосе, сменив на этой должности Сергея Крикалева.

    Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Роскосмоса Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе, передает ТАСС. Указ о назначении был опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе сказано: «Назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе».

    Вместе с тем Путин освободил от этой должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева. Это решение также закреплено отдельным указом главы государства.

    Ранее Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, а замглавы администрации президента Максим Орешкин стал спецпредставителем главы государства по вопросам финансово-экономического сотрудничества с БРИКС.

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    18 февраля 2025, 19:45 • Новости дня
    Путин: Затонувшие танкеры в Черном море не должны стать миной замедленного действия

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ заявил, что затонувшие танкеры в Черном море нужно поднять, они не должны стать миной замедленного действия.

    «Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо, конечно, уже работать над подъемом. Мы с вами это уже обсуждали, зачем это будет все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там еще дырки появятся. Надо думать, как поднять все то, что на дне лежит еще», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по результатам работы комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.

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