Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.5 комментариев
Осужденный за штурм Капитолия обвинен в планировании убийства агентов ФБР
Бывший помилованный президентом США участник штурма Капитолия Эдвард Келли предстанет перед судом в 2025 году за заговор с целью убийства агентов ФБР и правоохранителей в штате Теннесси.
Эдвард Келли, помилованный президентом США за участие в штурме Капитолия, теперь будет осужден за планирование убийства сотрудников ФБР и полиции, передает ТАСС. По данным прокурора, Келли разработал план ликвидации правоохранителей, включающий наблюдение за ними и нападения в общественных местах, а также возле их домов и в офисах.
Вместе с сообщником Келли планировал использовать самодельные взрывные устройства в автомобилях и зажигательные устройства, прикрепленные к беспилотникам. В своем ходатайстве о снятии обвинений он утверждал, что его действия связаны с штурмом Капитолия, однако прокурор подчеркнул, что преступления в Теннесси не имеют отношения к помилованию.
Дело подсудимого в округе Колумбия было прекращено, но указ о помиловании не распространяется на преступления, совершенные в другом штате. Судебное разбирательство назначено на 7 мая 2025 года, и обвиняемый должен быть приговорен в соответствии с законом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФБР отказался предъявить список агентов, участвовавших в расследовании дела о штурме Капитолия. В Индиане полицейский застрелил Мэтью Шаттла, который был помилован президентом США после штурма Капитолия, при попытке его ареста за правонарушение. Первые осужденные участники штурма Капитолия освобождены.