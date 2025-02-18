Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.0 комментариев
Названы потери американских компаний из-за ухода из России
Американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за ухода из России
Американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за прекращения бизнеса в России, что заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи в Эр-Рияде.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о значительных потерях американских компаний в размере 300 млрд долларов, связанных с их уходом из России, передает РИА «Новости». Дмитриев отметил важность возобновления диалога между Россией и США, подчеркнув, что потери такой величины могли возникнуть из-за отсутствия совместной работы в экономике.
Возможность обсуждения этих вопросов представится на встречах в Эр-Рияде, куда прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Дмитриев может присоединиться к делегации для обсуждения экономических вопросов с американской стороной.
Со стороны США в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили запретить возвращение в Россию международным компаниям, финансировавшим Вооруженные силы Украины. Сообщалось, что с 2022 года более 2,1 тыс. международных компаний остались в России, однако около 1,6 тыс. – ушли. При этом объявлено о планах 13 международных брендов выйти на рынок России.