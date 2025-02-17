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В Госдуме предложили запретить возврат в Россию компаниям, финансировавшим ВСУ
Необходимо наложить запрет для возврата на российский рынок для западных компаний, которые выделяли деньги украинской армии, заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.
Такие компании не должны иметь возможность снова зарабатывать на российском рынке, они ушли из России, раскритиковав ее политику, и теперь хотят вернуться без последствий, пояснил парламентарий ТАСС.
Необходимо также вводить повышенные пошлины на западные товары, производство которых освоено в России, и жесткие требования по локализации для других продуктов. В качестве примера он привел китайскую компанию Haval, которая обязана с каждым годом увеличивать долю производимых в России деталей.
«Дать вернуться просто так – это неуважение. В первую очередь – к нашим предпринимателям. Они три года вкалывали, чтобы в России все было. Помогали СВО. Развивались, вопреки росту налогов и запредельной ставке ЦБ. И худшее, что можно придумать, – сказать им: «Спасибо, но вы больше не нужны. У нас тут Bershka возвращается. Сворачивайтесь», – сказал депутат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западные бренды могут вернуться на российский рынок на конкурентной основе, что будет выгодно для отечественных потребителей.